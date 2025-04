Neue Destillerie von Heaven Hill in Bardstown eröffnet

Knapp drei Jahre nach der Ankündigung, nach Bardstown, Kentucky zurückzukehren, eröffnete Heaven Hill am Montag ihre neue Heaven Hill Springs Distillery. Ein Brand zerstörte 1996 ihre vorherige Brennerei, dazu noch sieben Rickhouses und fast 100.000 Fässer Whiskey. Nun, fast 30 Jahre später, produziert Heaven Hill wieder Whiskey in der alten Heimat-Gemeinde.

Das erste Fass in der neuen Anlage durfte emeritierte Master Distiller Charlie Downs befüllen. Downs ist der einzige Mitarbeiter in der Unternehmensgeschichte, der an allen vier Destillationsstandorten von Heaven Hill im operativen Geschäft tätig war: der ursprünglichen Old Heaven Hill Springs Distillery in Bardstown, hier begann seine Karriere in den 1970er Jahren; in der Bernheim Distillery in Louisville, hier destillierte Heaven Hil nach dem Brand von 1996; in der Evan Williams Bourbon Experience Artisanal Distillery und der heutigen Heaven Hill Springs Distillery.

Der Standort wird zunächst 150.000 Fässer jährlich produzieren, die Kapazität beträgt dann bis zu 450.000 Fässer. Das gesamte Projekt soll bis September abgeschlossen sein. Im Dezember 2025 feiert das Unternehmen seinen 90-jähriges Jubiläum. Und kann dies dann am neuen/alten Standort zelebrieren.