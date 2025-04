whic mit Sirens #10: Ein 15-jähriger Scotch Single Malt mit extralangem Moscatel Finish

Heute veröffentlicht der unabhängige Abfüller und Online-Händler whic.de die nächste Abfüllung in seiner Sirens Serie. Batch 10 ist ein 15 Jahre alter Lowland Single Malt, der am Ende seiner Lagerzeit noch über ein Jahr in einem aktiven First Fill Moscatel Weinfass reifen durfte. Fasstark mit 50,3% Vol. abgefüllt, sind insgesamt 290 Flaschen verfügbar.

Alle weiteren Details zu Sirens Batch 10, Tasting Notes und die Bestellmöglichkeit finden Sie in der Aussendung, die wir von whic erhalten haben:

FRUCHTIG-SÜSS VERFÜHRT SIRENS #10

15-jähriger Scotch Single Malt mit extralangem Moscatel Finish

Bremen, 09.04.2025 | Mit unwiderstehlicher Intensität umgarnt Batch 10 der beliebten Sirens Serie von whic die Gaumen geneigter Whiskyliebhaber. Der 15 Jahre alte Lowland Single Malt Whisky glänzt mit 50,3% Vol. Fassstärke und einem besonderen Finish. Über ein Jahr Nachreifung im aktiven First Fill Moscatel Weinfass haben deutliche Spuren hinterlassen: Süß-saftiger Erdbeer-Rhabarberkuchen, Orangenmarmelade und Karamell buhlen um Aufmerksamkeit. Währenddessen sorgen grüner Pfeffer und eine Spur von Maggi für pikante Würze. Eine einmalige Genusserfahrung wartet darauf, entfesselt zu werden.

Die natürliche Anziehungskraft verdankt der Tropfen neben seiner langen Reifezeit und dem schönen Finish auch dem Verzicht auf Kühlfilterung und Farbstoffe – so bleibt der ehrliche Charakter voll erhalten. Das macht die 290 Flaschen, die das Fass hergab, noch begehrenswerter. Ab sofort und nur auf whic.de kann Sirens Batch 10 erworben werden: whic.de/sirens

„Ich muss sagen, dieser Whisky gefällt mir wirklich gut. Das ausgewogene Weinfass Finish verleiht dem Tropfen besonders üppige Fruchtaromen. Intensive Süße, dezente Bitterkeit und Würze bilden hier eine harmonische Balance, die herrlichen Genuss verspricht.“ – Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über die Sirens

Der sagenumwobene Gesang der Sirenen zieht selbst die Stärksten in seinen Bann. Unter dem Titel Sirens bringt whic Whiskys heraus, die mit abwechslungsreichen Facetten glänzen. Die verführerischen Schätze aus unterschiedlichsten Fässern entern die Nosing-Gläser mit unwiderstehlichem Genuss. Die den Meereswellen nachempfundenen Glanzelemente, eindringlichen Sirenen-Darstellungen und intensiven Farben reflektieren das weite Spektrum der Whisky-Aromen, die mit dieser Serie entdeckt werden können. Jetzt ist die Chance, dem Ruf der Sirenen zu folgen und das verführerische Batch 10 zu erleben.

Überwhic.de

Seit 2012 arbeitet das Team von whic am besten Spirituosen-Online-Shop Deutschlands. Über 5.000 Artikel rund um Whisky, Cognac, Rum & Armagnac sind dauerhaft lieferbar. Außerdem kreiert whic.de mit viel Herzblut seine eigenen Produktlinien. Unter der Marke Tasting Circle finden Liebhaber eine große Auswahl an Spirituosenproben. Mit dem Tasting Circle Club gibt es sogar die Möglichkeit, sich jeden Monat von einem neuen Whisky überraschen zu lassen. Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch die Reihe kostenloser E-Books zum Thema Whisky. Das gedruckte Buch Whisky aus Schottland gibt es im Moment sogar als Geschenk.

