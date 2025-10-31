Passend zu Halloween bringt der Online-Händler und unabhängige Abfüller whic.de die neueste Ausgabe seiner Ars Goetia-Serie auf den Markt: Der Höllenkönig Purson stand Pate für das Bottling, das ab sofort bei whic.de erhältlich ist. Hinter dem dunklen Erscheinungsbild verbirgt sich übrigens ein 11 Jahre alter Tamdhu, der in einem ex-Weinfass reifen durfte und in Trinkstärke mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Hier alles über den Ars Goetia Purson, der in einer Auflage von 320 Flaschen erschienen ist:

TEUFLISCH GUTER SINGLE MALT ZU HALLOWEEN

Ars Goetia Purson beschwört intensive Weinaromen ins Glas

Bremen, 31.10.2025 – Heute zu Halloween veröffentlichen die Whiskyexperten von whic die vierte Ausgabe ihrer schwarzmagischen Ars Goetia Reihe. Mit seinem dunklen Etikett und dem aufgedruckten Beschwörungszeichen für Höllenkönig Purson hat der Single Malt Whisky genau das richtige Kostüm für das Gruselfest. Doch was verbirgt sich hinter dieser dunklen Maske?

Dort können Genießer einen köstlichen 11-jährigen Tamdhu Single Malt Whisky aus dem Ex-Wine Cask #W21018 entdecken. In natürlichem und außergewöhnlich rot-orangenem Farbton fließt er ins Glas und versprüht direkt die trockenfruchtige Eleganz, die Weinfass-Liebhaber so schätzen. Rote Johannisbeeren und Mirabellen geben den Ton an und entwickeln sich langsam zu feiner Holzwürze hin, begleitet von Sirup und einer milden Bananensüße. Auch am Gaumen trumpfen die Fruchtnoten auf, während mehr und mehr Würznoten das Zepter übernehmen: von Backwürze und Kakao geht es über Tannine bis hin zu einer intensiven Pfeffernote und mündet schließlich in nachklingender Holzwürze.

Bei einer perfekten Trinkstärke von 46% Vol. bekommen die ungefilterten Aromen die Intensität, die sie verdienen. Freunde von Weinfass-Reifungen sollten sich diese vielschichtige Geschmacksoffenbarung nicht entgehen lassen – nur 320 Flaschen existieren vom Ars Goetia Purson. Diese gibt es ab sofort exklusiv bei whic: whic.de/ars-goetia

„Wer Weinaromen mag, wird den Ars Goetia Purson lieben: Intensiv und facettenreich zeigen sich Beeren, Tannine, Kaffee- und Kakaoaromen, die mit Pfeffer- und Eichenwürze eine spannende Wendung nehmen. Lecker!“ Arne Wesche, Gründer von whic

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich und können unter folgender URL gefunden werden: whic.de/ars-goetia

Über Ars Goetia

Mit der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.