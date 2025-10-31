Serge verkostet: Ein unabhängig abgefülltes Duo aus Deanston

11 und 27 Jahre alt sind die beiden im laufenden Jahr erschienenen Whiskys aus Deanston in den schottischen Highlands, und sie stammen von renommierten Abfüllern wie Lady of the Glen und Decadent Drinks. Die Wertungen sind hoch, das Lob in den Tasting Notes und die die genaue Beschreibung können Sie hier lesen, untenstehend finden Sie wie immer unsere Tabelle:

Abfüllung Punkte

Deanston 11 yo 2014/2025 (49.7%, Lady of the Glen, Samhain Series, 1st fill PX quarter cask, cask #300223, 158 bottles) 85 Deanston 27 yo 1997/2025 (50.4%, Decadent Drinks, Decadent Drams, refill hogshead, 251 bottles) 90

Die Destillerie Deanston. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Unser Titelbild hat Marcel Freudenstein aufgenommen, wir verwenden es mit freundlicher Genehmigung