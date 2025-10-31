Der unabhängige Abfüller The Single Cask und The Village Team der Messe Nürnberg werden in diesem Jahr gemeinsam auf der InterWhisky in Wiesbaden vertreten sein – und haben für diesen Anlass einen eigenen Messewhisky für die InterWhisky abgefüllt. Dabei handelt es sich um einen 10 Jahre alten Teaninich in Kleinauflage, der fassstark aus dem Einzelfass abgefüllt wurde. Er wird auf der InterWhisky, und nur dort, erhältlich sein.

Die folgenden kurzen Infos dazu hat uns Michael Gradl von whiskyfaessla.de geschickt:

The Village Nürnberg Team und The Single Cask bringen gemeinsam Teaninich-Bottling für die InterWhisky

Rechtzeitig zur Interwhisky 2025 eingetroffen!

The Single Cask stellt dieses Jahr, zusammen mit dem Village Messe Team, auf der Interwhisky aus.

Da durfte natürlich ein kleines Fass, speziell abgefüllt für die Interwhisky nicht fehlen.

Tastingnotes!? Werden am Stand der Interwhisky am Freitag, den 14. November 2025 zusammen mit Kunden gemacht.

Soviel kann ich zur Fassauswahl sagen…. Toffe, hot fudge sauce, ripe orchad fruits, caramel bisquit, crème brûlée….

Wir haben zusammen mit dem Village Team das Fass vor Ort ausgesucht. Ein Lecker Schmecker von The Single Cask für 99 Euro und nur auf der Interwhisky zu haben, solange Vorrat reicht.