Neu von The Caskhound: PEATWAVE BEN NEVIS

So wie gestern eröffnen wir unseren News-Reigen mit einer Abfüllung aus der Hand von Tilo Schnabel aka The Caskhound: Der Peatwave Chapter 15 ist ein junger, stark getorfter Ben Nevis, der vor allem, aber nicht nur Peatheads erfreuen wird. Interessant auch das Fass, in dem er reifen durfte: In der Highland-Destillerie entschied man sich für ein Merlot-Barrique.

Hier alle Infos zum neuen, seit gestern erhältlichen Petawave Ben Nevis:

Der neue PEATWAVE BEN NEVIS: Rauchig, wild und verführerisch süß – ein Dram mit Gänsehautfaktor!

Da liegt was in der Luft – und das ist nicht nur Herbstnebel! Pünktlich zum kultigen Samhain lässt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel wieder die Torfrauch-Geister los. Der Fassflüsterer mit dem fast übernatürlichen Riecher für gute Tropfen hat ein neues Schmuckstück für seine PEATWAVE-Reihe aufgespürt: einen jungen, wilden BEN NEVIS aus dem Merlot Barrique. Rauchig, würzig, verführerisch süß – und einfach teuflisch passend zur Halloween-Zeit!

Die PEATWAVE-Abfüllungen von THE CASKHOND kennen kein Pardon – sie liefern das volle Spektrum rauchig-torfiger Genussmomente! Für das neueste Bottling hat sich Tilo ein besonderes Fass aus der legendären BEN NEVIS-Brennerei gesichert. Rauchige Whiskys der Destille am Fuße des gleichnamigen Berges sind nach wie vor eine Rarität. Mit seinem kräftigen, leicht erdigen Rauchprofil und der markanten Würze verkörpert dieser Highland Malt alles, was echte Peat Heads suchen!

BORN IN SMOKE, RAISED IN PASSION

Gerade mal vier Jahre alt – und schon so ein Auftritt! Unser peated BEN NEVIS reifte im First Fill Merlot Wine Barrique und zeigt, was rauchiger Highland-Charakter und die fruchtige Tiefe des französischen Rotweins auf die Dauben stellen können. Viel Würze, fruchtige Süße und eine intensive, erdig-speckige Rauchigkeit zünden hier ein echtes Geschmacks-feuerwerk. Trotz seiner Jugend wirkt er erstaunlich reif – kein Leichtgewicht, sondern ein wuchtiger, lebendiger Dram mit ordentlich Charakter. Mit satten 60,6 % Vol. bringt er Power pur ins Glas. Definitiv nichts für Angsthasen, aber ein Riesenspaß für alle, die Whisky gern mit wonniger Gänsehaut genießen!

PEATWAVE CHAPTER 15: BEN NEVIS

Highland Single Malt Scotch Whisky

4 Jahre alt (2021/2025)

60,6 % ABV Natural Cask Strength

Heavily Peated (50 ppm)

Matured in a First Fill Merlot Wine Barrique

Auflage 392 Flaschen (0,7 l) à 59,90 Euro (UVP)

Nose: Ein warmer Hauch von Rauch und Butterscotch begrüßt dich zuerst – süß, würzig, verführerisch. Dahinter tanzen feine Weinaromen, feiner Torf und Lagerfeuerrauch. Ein Hauch von Birne, Herbstlaub und Heidekraut schwingt mit, dazu etwas Mineralisches – fast wie frische Bergluft. Zum Schluss: cremige Feigenkonfitüre und ein Schleier Vanille, der alles sanft einhüllt.

Palate: Man fühlt sich, als säße man mit einem Glas Rotwein vorm knisternden Kamin – Holzrauch liegt in der Luft, die Glut glimmt. Dann zeigt sich die ganze Tiefe: geräucherte Schmorbirne mit Zimt, ein Hauch Speck und würziger Traubenmost. Eine Portion Kräuterhonig, Malzbonbons und ein wenig Süßholz bringen eine weiche, süße Balance in dieses Feuerwerk aus Rauch und Würze. So jung, und schon so komplex – dieser Vierjährige spielt in einer ganz anderen Liga!

Finish: Mittellang, intensiv und würzig – mit kaltem Kaminrauch, dunkler Schokolade, feinen Kräutern und einem Touch Holzkohle. Ein Nachhall, der bleibt wie das letzte Glimmen im Kamin …

Fazit: Der perfekte Dram für alle, die es intensiv, rauchig & ungezähmt mögen!

Wie es bei THE CASKHOUND üblich ist, kommt auch dieser Highland Malt in natürlicher Fassstärke ins Glas und ist dabei weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Der PEATWAVE BEN NEVIS ist ab dem 30. Oktober 2025 bei uns und unseren Handelspartnern erhältlich. Auf weitere Abfüllungen der Reihe können Sie sich aber jetzt schon freuen …

Besuchen Sie unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.