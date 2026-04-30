„Bold Peatsmoke, tempered by the Soul of Tuscany“: The Caskound präsentiert einen rauchigen Lowlander mit toskanischer Seele

Einen rauchigen Lowlander unter dem Handelsnamen „Finglassie“ hat Tilo Schnabel aka The Caskhound am Start: Der Whisky aus der interessanten InchDairnie Distillery konnte sieben Jahre lang in einem Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique reifen und wurde dann mit 59,2% vol. Alkoholstärke fassstark abgefüllt. Für 63,50 Euro können Sie eine der 243 Flaschen erwerben – Bezugsquellen und mehr Infos wie die ausführlichen Tasting Notes finden Sie hier:

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„Bold Peatsmoke, tempered by the Soul of Tuscany“: THE CASKHOUND präsentiert einen rauchigen Lowlander mit toskanischer Seele

Mit seinem neuesten PEATWAVE-Bottling schickt THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel wieder einen Whisky ins Rennen, der gehörig mit Klischees aufräumt: ein 7-jähriger FINGLASSIE aus den Lowlands – kraftvoll getorft, unnachgiebig rauchig und vollständig in einem edlen Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique gereift. Die Abfüllung ist ab 30. April erhältlich – und ist der gefährlich trinkbare Beweis, dass aus den schottischen Lowlands längs weit mehr kommen kann als sanfte Blümchenwhiskys …

PEATWAVE ist Tilos Liebeserklärung an die „peaty side of life“ – kompromisslos in der Auswahl, fair im Preis, immer auf der Suche nach dem nächsten rauchigen Ausnahme-Dram. Dieser heißt FINGLASSIE – der Name, unter dem Whiskyfreunde die stark getorften Destillate der InchDairnie Distillery kennen. Die 2014 in Fife gegründete Brennerei steht für moderne Produktionsmethoden, Mut zur Innovation und Experimentierfreude. FINGLASSIE ist ihr rauchiger Ausrufezeichen-Malt: kraftvoll, ungestüm und bewusst das Gegenteil eines typischen Lowlanders.

FINGLASSIE: The Lowland Malt that forgot the rules

Sieben Jahre hat unser FINGLASSIE in einem Barrique des toskanischen Spitzenguts Ornellaia geschlummert – bekannt für seine legendären „Super Tuscan“-Weine auf Cabernet-Sauvignon-Basis. Und in dieser Zeit offenbar beschlossen, dass er weder überkommene Lowland-Klischees noch Kompromisse nötig hat. Das Ergebnis ist ein Whisky, der Torf und toskanische Weinkultur nicht als Widerspruch versteht, sondern als selbstverständliches Miteinander: Rauch, der glimmt statt poltert. Tannine, die Struktur geben statt zu überlagern. Dunkle Frucht, die bleibt. Mit einem Outturn von 243 Flaschen und satten 59,2 % Vol. frisch aus dem Fass ist dieser FINGLASSIE genau das Richtige für alle, die kraftvollen Lowland-Torf und elegante toskanische Weinwürze auf Augenhöhe wollen – eigenwillig, vielschichtig und verfeinert zugleich.

PEATWAVE CHAPTER 21: FINGLASSIE

Lowland Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre alt (2018/2026) • 59,2 % Vol. Natural Cask Strength

Matured in an Ornellaia Tuscan Red Wine Barrique

Auflage 243 Flaschen (0,7 l) à 63,50 Euro (UVP)

Nose: Torfrauch meldet sich sofort und selbstbewusst – aber er brennt nicht, er glimmt. Darunter liegt eine dunkle, reife Fruchtschicht: Schwarzkirsche, getrocknete Pflaume und ein Hauch Wildrose. Mit etwas Luft öffnet sich das Fass: feine Kakaonote, ein Anklang von Zedernholz, Pfeifentabak und eine subtile mineralische Würze, wie trockene Erde nach einem Sommerregen. Im Hintergrund lauert ein leiser Hauch mediterraner Kräuter – Rosmarin, vielleicht ein wenig Lavendel.

Palate: Die Textur ist ölig und samtig, der Einstieg kraftvoll, aber bei der Fassstärke erstaunlich kontrolliert. Der Rauch trägt jetzt mehr Tiefe als Schärfe – gereifter Torf, würzig, fast ledrig. Das Ornellaia-Fass zeigt seinen Charakter durch elegante Tannine, die sich mit dunkler Beerenfrucht verweben: Brombeere, Cassis, ein Tupfer Sauerkirsche. Dazu kommen dunkle Schokolade, geröstete Kaffeebohne und gesalzene Mandeln, die den Gaumen beleben.

Finish: Lang, komplex und bemerkenswert elegant für einen so kraftvollen Whisky. Der Torf klingt langsam aus, während Holzwürze und dunkle Frucht das letzte Wort behalten. Ein leichter Hauch von Bitterschokolade, Pinienkernen und getrockneter Pflaume bleibt noch lange, bevor ein letzter Atemzug Meeresluft den Abgang beschließt.

Wie bei uns üblich, kam der FINGLASSIE ungefärbt, ohne Kühlfiltration und in natürlicher Fassstärke in die Flasche. Die Abfüllung ist ab Donnerstag, 30. April 2026, im Webshop von THE CASKHOUND und bei unseren ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

Deren Auflistung finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.