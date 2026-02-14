Neu von The Caskhound: Peatwave Chapter 18 – Peallach

Von der Isle of Mull stammt die 18. Ausgabe der Peatwave-Serie von The Caskhound, die soeben erschienen ist. Der zehn Jahre alte Whisky erhielt ein Finish im 2nd Fill Madeira Barrique und wurde fassstark abgefüllt, in einer Auflage von 214 Flaschen.

Hier alle weiteren Infos für Sie:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Heavenly Peaty with a bold Madeira Twist“:

Ein kraftvoller PEALLACH verführt mit Torfrauch, Tiefe und fruchtigem Kick!

Mit der neuesten PEATWAVE-Abfüllung entzündet THE CASKHOUND-Fasszinator Tilo Schnabel eine Torfrauchfackel im Glas. PEALLACH ist ein 10-jähriger Highland Single Malt von einer windgepeitschten Hebriden-Insel und mit seinem Prädikat „heavily peated“ nichts für Leisetreter. Ein Tropfen für Whiskyfreunde, die dichten Rauch lieben, aber auch Spaß an einem frechen, fruchtigen Abenteuer haben …

Tilos beliebte PEATWAVE-Reihe steht für Leidenschaft, Charakter und faire Preise – und dafür, die ganze Bandbreite rauchig-torfiger Whiskys erlebbar zu machen. Für das neueste Kapitel fiel seine Wahl auf ein Fass von der einzigen Brennerei der Isle of Mull. Unabhängig abgefüllt muss dieser Malt den Namen PEALLACH tragen – doch wer sich in der Whiskywelt auskennt, erkennt die typische Handschrift sofort. Hier trifft ungezähmter Torfrauch auf die fruchtige Tiefe des Madeira-Fasses – würzig, kraftvoll und mit dunkler, fast sinnlicher Eleganz.

Madeira Passion meets Hebridean Peatsmoke

Die klassische Reifung im Ex-Bourbon-Cask sorgte beim PEALLACH für Struktur und Balance. Darauf setzt das einjährige Finish im 2nd Fill Madeira Barrique bewusst einen Kontrapunkt: mehr Tiefe, mehr Spannung, ein markanter Twist, der den Torfrauch nicht zähmt, sondern ihm neue Facetten verleiht. Heraus kommt ein kraftvolles Zusammenspiel aus Intensität und Eleganz. Der Whisky ist dicht, selbstbewusst und voller Energie – „heavenly peaty“, in natürlicher Fassstärke und mit ordentlich Nachhall. Der Rauch bleibt klar im Fokus, doch das Finish gibt ihm eine zusätzliche Dimension: kraftvoll, vielschichtig und mit einem frechen „Madeira Twist“, der diesen Malt klar von klassischen Peat-Profilen abhebt.

Mit einem Outturn von 214 Flaschen und abgefüllt bei satten 57,5 % Vol. ist der Tropfen ein klares Statement innerhalb der PEATWAVE-Serie: ein Whisky für Peatheads, die Tiefe, Charakter und eine eigenständige Fasshandschrift zu schätzen wissen.

PEATWAVE CHAPTER 18: PEALLACH

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 57,5 % Vol. Natural Cask Strength

Finished for 1 year in a 2nd Fill Madeira Barrique

Auflage 214 Flaschen (0,7 l) à 67,90 Euro (UVP)

Nose: Zurückhaltend würzig und leicht herb zu Beginn, mit Leder und einer frischen, weinigen Säure. Markanter Torfrauch zieht durch das Glas, begleitet von Mirabellen und Anklängen von Herbstlaub. Dazu kommen rauchige Beeren, ein Hauch Schinkenspeck und nussige Noten. Im Hintergrund schwingt dazu etwas Kräutermalzbonbon mit …

Palate: Am Gaumen zeigen sich erdig-würziger Torf, mineralische Noten und Lagerfeuer-Rauch. Nach und nach verschmelzen diese mit der Fruchtsüße von Beerenkompott und Quittengelee, fast wie in einem aromatischen Strudel, in dem Rauch, Würze und Frucht ineinander kreisen. Ahornsirup bringt eine weiche Süße ins Spiel, bevor sich Asche, etwas Vanille und dunkle Schokolade dazugesellen. Ein Hauch von Öl-Lappen und Maschinenraum sorgt für Spannung, sanfte Eichenwürze gibt dem Ganzen Halt und Struktur.

Finish: Mittellang und leicht trocken. Getrocknete Beeren und süßer Torfrauch hallen nach, begleitet von cremigem Schoko-Mousse, würzigen Akzenten, etwas Muskatnuss und dezenten Holznoten, die den Peallach ruhig und stimmig ausklingen lassen.

Der PEATWAVE wird ab sofort bei uns und unseren Handelspartnern erhältlich sein. Auf weitere Abfüllungen der Reihe können Sie sich aber jetzt schon freuen …