Serge verkostet: Woody Malt No. 2 – 0% vol. Alc.

Die Verkostung eines alkoholfreien Whiskygetränks ist eine Premiere heute bei Serge Valentin – und dass es so lange gedauert hat, hat seine Gründe: Schon mehrmals, so Serge, hat er sogenannte alkoholfreie Whiskys probiert, aber keiner davon schien ihm erwähnenswert für Menschen, die gerne Whisky genießen (und das ist eine Einschätzung, die wahrscheinlich viele von uns teilen können).

Nun aber ist er auf der Wine Paris über einen davon gestolpert, der von sich nicht einmal behauptet, alkoholfreier Whisky zu sein, sondern eine Zutat für Mocktails, also alkoholfreie Cocktails. Er sei auch nicht dazu gedacht, ihn pur zu trinken, er ersetzt den Whisky in Mixgetränken. Und das tut er gut, der Giffard Woody Malt No. 2, dafür bekommt er auch 80 Punkte bei Serge.

Die Tasting Notes finden Sie auf seiner Seite, und ebenso ein Rezept für einen alkoholfreien Penicillin-Cocktail. Und wir machen auch aus einer einzelnen Verkostung eine Tabelle. Because we can.

Abfüllung Punkte