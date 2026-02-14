Fremde Federn (397): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Hier schlägt die Stunde der Schwarmintelligenz namens Whiskyblogger. Sie verkosten für Sie und uns, und beschreiben ihre Eindrücke anschaulich auf ihren Seiten. Und wir bieten ihnen hier einen Platz, an dem sie ihre Tasting Notes vorstellen können.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 397. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die Tasting Notes der Blogger:
- Talking about Whisky – Monkey Shoulder – Smokey Monkey
- Keine halben Drinks – Dram-Impressionen von der The Village Messe, inklusive Strathisla 1970
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Stauning 2017/2021 Barley Limited Edition Casks 5556 & 5563
- Hogshead Whisky – Knockdhu 11y 2013 (Valinch & Mallet)
- Whisky:Edition – Talisker 2011/2020 9 Jahre von Hunter Laing
- Glen Efze – Sieben 18jährige Whiskys
- Whisky & Film – Penninger TROAD Bavarian Whiskey – 42 % Vol
- Whiskypäpste Tübingen – Tormore 10 Jahre Cream Sherry Casks Blueprint Cask Program
- Notes of Malt – Drei sehr unterschiedliche Ben Nevis
- Malt.Sherry.Peat (Instagram) – Macallan 12 Sherry Oak Cask, 40% ABV
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.