IslayVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Bowmore (Glanzlichter und ein Totalversager)

Der Wu Dram Clan-Bowmore 18yo aus 2026 erhält heute die höchste Note - der Voyager aus dem Jahr 2000 stürzt völlig ab

Gestern war beim Fèis Ìle Bowmore Day – und heute serviert uns Serge Valentin eine Verkostung von fünf Abfüllungen aus der wunderschönen Islay-Brennerei: Vier Highlights (eines davon wieder einmal vom Wu Dram Clan) und ein sogenanntes train wreck, also eine Totalausfall von vor 25 Jahren (der aber laut Serge dennoch seine Fans hat).

Die Tasting Notes dazu finden Sie wie immer auf der Seite von Serge, wir servieren hier die Übersicht in Tabellenform:

AbfüllungPunkte

Bowmore 2005/2026 (48.8%, The Whisky Agency, Made for Friends, refill sherry hogshead, 269 bottles)90
Bowmore 8 yo (43%, OB, Sherriff’s, Emmepi Italy, +/-1975) 88
Bowmore 18 yo 2007/2026 (50.3%, Boogieman Whisky Society, Gentle Giant, bourbon hogshead, 90 bottles)90
Bowmore 18 yo 2007/2026 (54.1%, Wu Dram Clan, bourbon barrel, cask #6358)91
Bowmore ‘Voyage’ (56%, OB, Port Casked, 2000)35
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