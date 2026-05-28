Serge verkostet: Bowmore (Glanzlichter und ein Totalversager)

Gestern war beim Fèis Ìle Bowmore Day – und heute serviert uns Serge Valentin eine Verkostung von fünf Abfüllungen aus der wunderschönen Islay-Brennerei: Vier Highlights (eines davon wieder einmal vom Wu Dram Clan) und ein sogenanntes train wreck, also eine Totalausfall von vor 25 Jahren (der aber laut Serge dennoch seine Fans hat).

Die Tasting Notes dazu finden Sie wie immer auf der Seite von Serge, wir servieren hier die Übersicht in Tabellenform:

Abfüllung Punkte