Fremde Federn (406): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 406. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Bowmore 16yo, 43% ABV Travel Retail Series
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Murray McDavid Benchmark Glen Elgin 2014/2025, 11 Jahre
- Whisky Edition – Brigantia 5 Jahre (2018/2023) Cognac Single Cask
- Hogshead Whisky – Glen Ord 16y 2009 (James Eadie)
- Keine halben Drinks – Sechs Gordon & MacPhail Brown Labels, inklusive einem Glenrothes 1955
- Talking about Whisky – Linkwood 2012/2025 – 13 Jahre – William Wallace – whic
- Glen Efze – Zwei Abfüllungen aus der Signatory Cask Strength Collection
- My latest dram (Instagram) – Mars Whisky Sakura Cask Finish 40 Vol.%
- Whisky & Film – Signatory Vintage – Symington’s Choice – GlenAllachie – Aged 15 Years
- Whiskypäpste Tübingen – The Clydeside Distillery Stobcross
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Solvarr – Raided on the Isle of Il 9y Heathen Spirit
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.