Whiskyfun: Angus verkostet 4x Ardmore

Ein Quartett aus der Destillerie Ardmore im schottischen Highland hat Angus MacRaild heute für seine Samstag-Session im Glas, und es sind vier Abfüllungen im Alter von 20 Jahren aufwärts. Ardmore stellt ja gepeateten Whisky her, und mit fortschreitendem Alter nimmt sich die Torfigkeit in den Whiskys mehr und mehr zurück – natürlich nicht nur bei Ardmore, aber auch hier bei den Samples, die Angus verkostet
Die Wertungen der Verkostung liegen zwischen 85 und 90 Punkten, wie unsere Tabelle zeigt:
|Abfüllung
|Punkte
|Ardmore 25 yo 1997 (48.6%, Elixir Distillers, The Single Malts of Scotland)
|85
|Ardmore 26 yo 1997/2024 (50.3%, The Whisky Exchange ‚Seasons‘, cask #901299, de-char, re-char hogshead)
|87
|Ardmore 25 yo 1997/2023 (50.1%, Gordon & MacPhail ‚Connoisseur’s Choice‘ for Kensington Wine Market, cask #5564, refill sherry hogshead, 232 bottles)
|90
|Ardmore 20 yo 1992/2013 (51.3%, The Auld Alliance, refill barrel, 218 bottles)
|90