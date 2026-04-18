Whiskyfun: Angus verkostet 4x Ardmore

Ein Quartett aus der Destillerie Ardmore im schottischen Highland hat Angus MacRaild heute für seine Samstag-Session im Glas, und es sind vier Abfüllungen im Alter von 20 Jahren aufwärts. Ardmore stellt ja gepeateten Whisky her, und mit fortschreitendem Alter nimmt sich die Torfigkeit in den Whiskys mehr und mehr zurück – natürlich nicht nur bei Ardmore, aber auch hier bei den Samples, die Angus verkostet

Die Wertungen der Verkostung liegen zwischen 85 und 90 Punkten, wie unsere Tabelle zeigt:

Abfüllung Punkte