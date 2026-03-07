Zu Jubiläen gibt es gerne mal Besonderes – und diesmal profitieren exklusiv deutsche Whiskyfreunde von der bereits 15 Jahre lang andauernden Zusammenarbeit zwischen Meadowside Blending von Donald Hart und Alba Import: Vier exklusive Sonderabfüllungen von The Maltman wurden extra für Deutschland abgefüllt und sind nur dort erhätlich.

Eine kurze Geschichte von Meadowside Blending und Infos über die vier exklusiven Whiskys finden Sie hier:

15 Jahre „The Maltman“ in Deutschland mit vier Jubiläums- abfüllungen

Das deutsche Importhaus Alba Import stellt zur 15-jährigen Zusammenarbeit mit dem Independent Bottler Meadowside Blending aus Glasgow vier Einzelfassabfüllungen exklusiv für den deutschen Markt vor.

Hinter dem recht unscheinbaren Firmennamen „Meadowside Blending“ verbirgt sich kein Geringer als Donald Hart, bekannt durch seine frühere Firma Hart Brothers, die er im Jahre 1964 mit seinem Bruder Alistair gründete.

Nachdem die Hart Brothers sich entschieden, ihre Firma zu verkaufen, gründete Donald Hart mit seinem Sohn Andrew das neue Unternehmen Meadowside Blending.

Beide haben sich in kürzester Zeit zu einer Instanz in der Welt der Independent Bottler entwickelt, was bei der jahrzehntelangen Expertise Donalds mit ebenso alten Verbindungen und Fassvorräten nicht verwundert.

Das Portfolio von Meadowside Blending umfasst die Label „The Maltman“ (Single Malts in Einzelfassqualität), „The Grainman“ (Single Grains in Einzelfassqualität), „Vital Spark“ (Heavily Peated Small Batch Bottlings), „Excalibur“ (Ultra Premium Blended Scotch) und „The Granary“ (Small Batch Blended Grain Whisky).

Insbesondere die Maltman-Abfüllungen haben in Deutschland eine große treue Fangemeinde gefunden und neue Auflagen sind stets schnell vergriffen.

Donald ist nach wie vor die Chefnase im Hause Meadowside und blickt mittlerweile auf eine 62-jährige Karriere in der Whiskywelt zurück, wofür er im letzten Jahr zum „Master of the Quaich“ ernannt wurde, eine der höchsten Auszeichnungen in der Welt schottischen Whiskys. Doch auch sein Sohn Andy, der quasi mit Whisky aufwuchs, zeigt herausragendes Talent für die Selektion bester Fässer und ist lange bereits in die Fußstapfen seines Vaters getreten.

15 Jahre ist es nun her, dass man mit Alba Import einen Vertriebspartner im deutschen Markt gefunden hat. Das verlangt nach Jubiläumsabfüllungen.

Gemeinsam hat man vier jeweils 15 Jahre alte Einzelfässer ausgesucht und zur Abfüllung gebracht und für alle gilt:

“Specially bottled to celebrate 15 happy years of Alba Import and Meadowside working together“.

Ardmore „The Maltman”, 2010, 15 Jahre, ex Laphroaig Cask, 55,9 % vol., 227 Bottles

Ein ordentlich getorfter Ardmore, der seine 15 Jahre in einem ex Laphroaig Fass verbrachte, tritt an mit süßem Torf und Meeresgischt, bevor Ananas und Rauch im Duft den Ton angeben. Auf der Zunge zeigt sich Frucht in feiner Balance mit medizinischen Noten, dazu etwas Edelschokolade mit Salz. Abgefüllt in 55,9%, die sich ölig und ausgeglichen darstellen.

Deanston “The Maltman”, 2010, 15 Jahre, PX Sherry Butt, 53,8 % vol. , 382 Bottles

15 Jahre im PX Sherry Butt – da ist es nicht verwunderlich, dass beim Deanston Aromen von Trockenfrüchten, dunkler Schokolade, Rosinen und Marmelade dominieren, bevor Walnuss und Ingwer sich in den Vordergrund drängen. Ein Muss für PX-Fans – in der sanften Stärke von 53,8%.

Mannochmore “The Maltman”, 2010, 15 Jahre, Sherry Cask, 55,2 % vol., 187 Bottles

Der dritte Maltman im Bunde ist ein Mannochmore, der mit seiner Reifung im Sherry Cask im Duft Birne, Vanille und Kaffeebohnen offeriert. Der Geschmack ist geprägt von kandiertem Apfel, Brandybutter und Orange, reichlich süß wie ein Dessert. Hier stehen 55,2% zu Buche.

Vital Spark, 15 Jahre, Rum Cask, 54,6 % vol., 661 bottles

Ein schwer getorfter Single Malt, durchgehend im Rumfass gereift, abgefüllt in der hübschen 500ml Flasche, in voller Cask Strength. Es zeigen sich Ahorn Syrup und Speck im Duft, gefolgt von salzigem Lakritz, Waldhonig, getrockneten Feigen und Lychee am Gaumen.

Donald Hart kommentiert:

„Over the last 15 years we have been delighted with our partners Alba Import who have helped our brands grow in Germany which is now our biggest market. We cannot thank Corinna and Dietmar enough for their hard work and dedication to the whisky industry. We are proud to call them our friends now and not just business partners. We raise a glass to all the German whisky lovers and Alba Import. Here’s to the next 15 years… Slainte“.