TTB-Neuheiten: Singleton of Glendullan in neuem Gewand

Diageo hat die Label seiner Singleton of Glendullan Standard-Serie neu gestaltet – sie tragen dazu auch die Bezeichnung „Slow Batch Distilled“ – sowohl de Glendullan 12 wie auch der 15 und 18 Jahre alte Whisky. Die Rezeptur wird ebenso wie der Alkoholgehalt von 40% vol. gleich geblieben sein, die Label, die wir auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, tragen zwar etwas veränderte kurze Geschmacksbeschreibungen (12: Rich & smooth with honey & fresh apple notes, 15: Rich & complex with honey & warm spice notes, 18: Rich & indulgent with hones & dark chocolate notes), die aber in der Grundaussage nicht wirklich von den bisherigen Tasting Notes abweichen…

Hier die Etiketten: