TTB-Neuheiten: Singleton of Glendullan in neuem Gewand

Ob mit dem Update der Label auch eine Änderung der Rezeptur einhergeht, lässt sich von den Etiketten her nicht ableiten

Diageo hat die Label seiner Singleton of Glendullan Standard-Serie neu gestaltet – sie tragen dazu auch die Bezeichnung „Slow Batch Distilled“ – sowohl de Glendullan 12 wie auch der 15 und 18 Jahre alte Whisky. Die Rezeptur wird ebenso wie der Alkoholgehalt von 40% vol. gleich geblieben sein, die Label, die wir auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, tragen zwar etwas veränderte kurze Geschmacksbeschreibungen (12: Rich & smooth with honey & fresh apple notes, 15: Rich & complex with honey & warm spice notes, 18: Rich & indulgent with hones & dark chocolate notes), die aber in der Grundaussage nicht wirklich von den bisherigen Tasting Notes abweichen…

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf. 
