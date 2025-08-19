Serge verkostet: Glendullan im Doppelpack

Ein Glendullan mit 15 Jahren Reifung und einer mit 22 – das sind die beiden Whiskys, die Serge heute verkostet. Der erste ist voin Signatory Vintage und hatte ein Finish in einem Oloroso Hogshead – er findet Gefallen bei Serge für seine Kompaktheit. Der zweite Glendullan stammt von The Whisky Blues und ist eine reine Bourbonfass-Reifung, und hier meint Serge ebenfalls, dass das Fass gute Arbeit getan hat.

Für Sie wie immer als Appetizer die Verkostung in unserer Tabelle:

Abfüllung Punkte

Glendullan 15 yo 2009/2025 (55.5%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill oloroso sherry hogshead finish, cask #11, 338 bottles) 85 Glendullan 22 yo 2002/2024 (54.1%, The Whisky Blues, 1st fill bourbon barrel, cask #10908, 198 bottles) 86