SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glendullan im Doppelpack

Einer der beiden hatte ein Finish in einem Sherryfass, der andere reifte 22 Jahre lang im Bourbon Barrel - beide sehr gut bewertet

Ein Glendullan mit 15 Jahren Reifung und einer mit 22 – das sind die beiden Whiskys, die Serge heute verkostet. Der erste ist voin Signatory Vintage und hatte ein Finish in einem Oloroso Hogshead – er findet Gefallen bei Serge für seine Kompaktheit. Der zweite Glendullan stammt von The Whisky Blues und ist eine reine Bourbonfass-Reifung, und hier meint Serge ebenfalls, dass das Fass gute Arbeit getan hat.

Für Sie wie immer als Appetizer die Verkostung in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Glendullan 15 yo 2009/2025 (55.5%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, 1st fill oloroso sherry hogshead finish, cask #11, 338 bottles)85 
Glendullan 22 yo 2002/2024 (54.1%, The Whisky Blues, 1st fill bourbon barrel, cask #10908, 198 bottles)86
Die alte Glendullan Distillery. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings
