Glenfiddich veröffentlicht F1-Sonderedition: Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky

Wie wir gestern berichteten, lanciert Glenfiddich zur Feier der globalen Partnerschaft mit Aston Martin einen auf 50 Flaschen limitierten Glenfiddich 1976 – der im September erscheint. Ebenso im September wird ein weiterer spezieller Glenfiddich erscheinen: Der Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky, abgefüllt mit 43% col. Alkoholstärke und einem UVP von 79,99 Euro. Dieser feiert die Partnerschaft mit dem F1-Team von Aston Martin, und ist auch durch seine Fassauswahl interessant: Er stammt aus American Oak Wine Casks, New American Barrels und Second-fill Bourbon Casks.

Was diese Fässer geschmacklich bewirken, und was es sonst noch so über den neuen Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky zu sagen gibt, lesen Sie hier:

GLENFIDDICH LANCIERT EINE EXKLUSIVE 16YO-ABFÜLLUNG ZUR FEIER DER PARTNERSCHAFT MIT DEM ASTON MARTIN FORMULA ONE™ TEAM

Glenfiddich, “The World’s Most Award Single Malt Scotch Whisky¹“, präsentiert eine neue Limited Edition. Dieser 16YO Single Malt Scotch zelebriert die langjährige Partnerschaft zwischen Glenfiddich und dem Aston Martin Formula One™ Team. Die exklusive Edition vereint Präzision und Intuition in perfekter Balance – ein Spiegelbild der gemeinsamen Werte beider Marken.

Die Glenfiddich 16YO-Abfüllung entstand aus einer sorgfältig komponierten Vermählung von American Oak Wine Casks, New American Barrels sowie Second-fill Bourbon Casks. Durch diesen akribisch abgestimmten Reifeprozess entfaltet sich ein vielschichtiger Whisky mit charakteristischen Noten von Ahornsirup und karamellisiertem Ingwer. Eine seidige Komposition aus einer frischen Fruchtvielfalt und aromatischer Chantilly-Crème, die in einen ebenso geschmeidigen wie kraftvollen Nachklang übergeht – eine Qualität, die sich jeder messbaren Erfassung entzieht. Ganz wie das intuitive Zusammenspiel zwischen Fahrer und Maschine.

Brian Kinsman, Glenfiddich‘s Malt Master kommentiert:

„Bei Glenfiddich haben wir uns dem Ziel verschrieben, außergewöhnliche Whiskys zu kreieren, welche die Tradition ehren und gleichzeitig Innovationen willkommen heißen. Dieser Glenfiddich 16YO ist ein klarer Beweis für diese Philosophie. Er vereint Handwerkskunst und Präzision in einem Whisky, der zur Erkundung und Entdeckung einlädt – ganz wie die Reise unserer Partnerschaft mit dem Aston Martin Formula One™ Team. Eine Feier der Tradition und den Nervenkitzel von Innovation.“

Die Speyside Distillery verkündete im November 2024 die exklusive, langfristige Zusammenarbeit mit dem Aston Martin Formula One™ Team – eine Symbiose zweier ikonischer Marken, die für Tradition, Innovation und den unermüdlichen Anspruch auf Exzellenz stehen. Die Partnerschaft wurde von Glenfiddich und dem Aston Martin Formula One™ Team beim Grand Prix von Las Vegas feierlich eröffnet – als Zeichen für Exzellenz und ikonisches Design.

Claudia Falcone, Global Brand Director bei Glenfiddich, ergänzt:

„Wir sind sehr gespannt, diese Limited-Edition als Feier unserer Zusammenarbeit mit dem Aston Martin Formula One™ Team zu enthüllen. Mit dieser Partnerschaft laden wir Enthusiasten weltweit dazu ein, beide Marken in bislang unerreichter Form erlebbar zu machen und besondere Momente zu schaffen – weit über die Grenzen der Rennstrecke hinaus. Diese Limited-Edition markiert nur den Anfang. Zusammen schlagen wir das nächste Kapitel auf.“

TASTING NOTES Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky

Duft – Vollmundig und wunderbar süß. Aromen von Keksboden mit Käsekuchen-Charakter, Ahornsirup, karamellisiertem Ingwer und feinen Anklängen von gerösteter Eiche.

Geschmack – Üppig und konfektartig süß mit seidigem, sirupartigen Mundgefühl. Noten von frischen Früchten treffen auf Chantilly-Crème.

Nachklang – Außergewöhnlich weich mit lang anhaltender, eleganter Süße.

Der Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky (ABV 43,0%) ist ab September 2025 für UVP 79,99 Euro erhältlich