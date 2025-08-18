Die Piccadily Distillery mit dem Master Distiller Surrinder Kumar, der bereits mit den Whiskys aus der Amrut Distillery im Süden des Landes den Weltruf der indischen Single Malts begründete, veröffentlicht eine neue Abfüllung: Der Indri Agneya, ein getorfter indischer Single Malt stammt aus Sherry- und Bourbonfässern und wird über den deutschen Importeur Prineus den deutschen Markt erreichen. Die Abfüllung sollte in den nächsten Tagen im deutschen Fachhandel zu finden sein – zu einem UVP von 44,90 €.

Hier die Infos, die uns zum neuen Indri Agneya erreicht haben, darunter auch die Tasting Notes:

Neu bei Prineus: Indri Agneya

Wir freuen uns, Ihnen die neue Abfüllung der Piccadily Distillery vorstellen zu können.

Die neue Abfüllung der Brennerei ist der Indri Agneya Peated Indian Single Malt Whisky, der das Standardsortiment erweitert. Agneya ist abgeleitet aus dem Sanskrit vom Wort für „zum Feuer gehörend“ und ist ein leicht getorfter Single Malt Whisky, der in Sherry- und Bourbonfässern gereift ist. In diesen kann sich die Tiefe und Komplexität entfalten. Die Aromen verkörpern die Essenz von Feuer und Holz.

Es ist einer der raffiniertesten und elegantesten Whiskys Indiens, der seine Komplexität mit Noten von Nüssen und reifen Früchten ausbalanciert, gefolgt von einer sanften Rauchigkeit am Gaumen.

Verkostungsnotiz Indri Agneya

Nase:

Zarte Schokoladennoten vermischen sich mit dezenter Vanillesüße, einem Hauch von Gewürzen, getrocknetem Apfel und Aprikose. Noten von Fruchtmarmelade und Torf mit erdigen Untertönen.

Geschmack:

Tropische Früchte wie Mango, reife Banane, reichhaltiges Toffee, Gewürze, gefolgt von trockenem Torfrauch. Die Melone sorgt für eine erfrischende Note, während eine süße, fruchtige Essenz mit einer weichen, runden Rauchigkeit verschmilzt.

Nachklang:

Eine Mischung aus süßen und salzigen Nuancen, die in einem sanften, rauchigen Abgang gipfelt. Ausgewogene Noten von Fruchtsüße und sanfter Würze hinterlassen einen bleibenden Eindruck und einen langen Nachklang.