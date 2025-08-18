Glendronach veröffentlicht den The Glendronach 21 Years – in neuer Aufmachung

The Glendronach 21 Years ist die erste Abfüllung aus dem Ultra-Premium Kernsortiment, der im Lauf des Jahres noch 30- und 40-jährige Abfüllungen folgen werden. Der Whisky bleibt auch in der neuen Aufmachung laut der Destillerie „unverändert“, was wahrscheinlich bedeutet, dass die Komposition und Abfüllstärke (48% vol.) dem alten und kaum mehr erhältlichen Glendronach 21yo Parliament entspricht.

Ab dem September soll der neue The Glendronach 21 Years deutschlandweit im Fachhandel erhältlich sein, Brown-Forman gibt für ihn einen Preis von € 239,99 UVP an.

Hier die Infos, die wir für Sie erhalten haben:

Brown-Forman Deutschland präsentiert The Glendronach 21 Years Zeitlose Highland-Ikone in neuem Design

Hamburg, 18. August 2025 – Die traditionsreiche The Glendronach Destillerie stellt mit The Glendronach 21 Years die erste Abfüllung aus dem Ultra-Premium Kernsortiment vor, die seit der markanten visuellen Neuinszenierung im Jahr 2024 im neuen Look erscheint. Während das Packaging das gehobene, moderne Erscheinungsbild der Marke widerspiegelt, bleibt der Whisky selbst unverändert – ein Ausdruck der beständigen Hingabe der Destillerie zu ihrem Erbe und ihrer Meisterschaft in der Reifung von Whisky in Sherryfässern.

Eine Meisterklasse in Sherryfassreifung

The Glendronach 21 Years reift für mindestens 21 Jahre in einer Kombination aus erlesenen Oloroso- und Pedro-Ximénez-Sherryfässern aus Andalusien in Spanien. Abgefüllt mit 48 % Vol. und in seiner natürlichen, vom Fass gegebenen Farbe, präsentiert sich dieser Highland Single Malt vollmundig, komplex und reichhaltig – ein Zusammenspiel aus kraftvollem Highland-Charakter und warmer spanischer Eleganz, das in einem einzigartigen Crescendo aus Sherry-Opulenz mündet.

„The Glendronach 21 Years ist eine elegante und erhabene Qualität, geprägt von außergewöhnlicher Balance und Tiefe. Die traditionelle Reifung in Oloroso- und Pedro- Ximénez-Fässern offenbart eine Symphonie aus Fülle und Finesse mit einem langen, anhaltenden Abgang. In der Nase öffnet er sich mit reifen Herbstfrüchten, Brombeeren und roten Pflaumen, begleitet von einem Hauch kandierter Orange“,

ührt Master Blenderin Dr. Rachel Barrie aus.

Neues Design – zeitloser Charakter

Die 2024 begonnene visuelle Neugestaltung markierte ein neues Kapitel für die historische Destillerie. Das Packaging wurde modernisiert und von einer kreativen Kampagne des in Schottland geborenen Fotografen und Regisseurs Rankin begleitet. Die Weiterentwicklung des Designs spiegelt die Tiefe und den Reichtum des Whiskys selbst wider. Seit fast 200 Jahren setzt The Glendronach auf traditionelle Methoden und eine außergewöhnliche Fassauswahl, um einige der reichhaltigsten Highland Single Malts der Welt zu kreieren. The Glendronach 21 Years ist ein authentischer Ausdruck dieses Erbes – reichhaltig, raffiniert und ausdrucksstark.

Markteinführung

The Glendronach 21 Years ist ab September 2025 bundesweit (€ 239,99 UVP, 0,7-l-Flasche, 48% Vol,) in ausgewählten Spirituosenfachgeschäften und über den E-Commerce erhältlich. Whiskey-Connaisseure und -LiebhaberInnen dürfen sich bereits auf die Erweiterung der Ultra-Premium Kollektion um eine 30- und 40-jährige Qualität im Verlauf des Jahres freuen.

Tasting Notes

Farbe: Tiefes Bernstein mit einem Schimmer von Kirschholz

Geruch: Elegante reife Herbstfrüchte mit Brombeeren und roten Pflaumen, belebt durch kandierte Orange; würzige Haferflocken und Röstaromen der Eiche verleihen Tiefe und Balance

Geschmack: Ausdrucksstarke Noten von feinem Sherry, herber Schokoladensauce und Victoria Plum Pudding mit Muskatnuss und Ingwer

Über The Glendronach

Seit 1826 steht die The Glendronach Destillerie im „Tal der Brombeeren“ für einige der reichhaltigsten und von der Sherryfassreifung am intensivsten geprägten Single Malts weltweit. Die Destillerie bleibt ihren traditionellen Methoden treu und verleiht jedem Whisky eine unvergleichliche Komplexität und Tiefe.