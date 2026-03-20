Neu: The GlenDronach Aged 56 Years

Wir hatten ihn ja schon im Februar für Sie in der TTB-Datenbank entdeckt, nun ist er offiziell angekündigt worden: Der bislang älteste Whisky aus der Destillerie Glendronach, der The GlenDronach Aged 56 Years.

Der Whisky stammt aus dem Jahr 1968 und ist anlässlich des 200 Jahre-Jubiläums der Destillerie abgefüllt worden. Daher gibt es von ihm auch wohl exakt 200 Flaschen weltweit zu kaufen. Was man bei uns für ihn auf den Tisch legen muss, können wir noch nicht exakt sagen (da warten wir auf die offizielle Mitteilung von Brown-Forman Deutschland), aber in den USA verlangt man für ihn 49.000 Dollar.

Kurz etwas zur Entstehungsgeschichte des The GlenDronach Aged 56 Years. Er lagerte bis 2014 in verschiedenen Oloroso-Butts aus Jerez, um dann in drei PX-Hogsheads umgefüllt zu werden. Aus diesen drei Fässern wurde er im August 2025 nach dem Marrying abgefüllt, und zwar mit der Fassstärke von 44,9% vol.

Rachel Barrie sagt zum The GlenDronach Aged 56 Years, der unter ihrer Ägide entstanden ist:

“The 56 Year Old is a stoic masterpiece. It possesses a structural integrity rarely seen in spirits of this age. I describe it as a ‘Sherry Crescendo’ — a complex, multi-layered tale of dark cacao and ancient spice refined by the irreplaceable influence of time.”

Die Tastung Notes versprechen Aromen von Sherry, dunklen Früchten und samtene Noten von dunklem Kakao, die in karamellisierte Datteln, Holz und Brombeerkompott übergehen. Am Gaumen finden sich perfekt integrierte Aromen von Schwarzkirsche, Tonkabohne und bernsteinfarbener Rosine, gemeinsam mit feiner dunkler Schokolade und verführerischeR Mandarine.

Die Anzahl der Flaschen, die in Deutschland erhältlich sein werden, können wir nicht sagen, es ist aber anzunehmen, dass sie sich im einstelligen Bereich bewegen werden.

Wenn die offizielle Ankündigung des The GlenDronach Aged 56 Years für Deutschland von Brown-Forman erscheint, werden wir Sie natürlich sofort darüber informieren.