TTB-Neuheit: Bruichladdich Greener Still 15yo, Glendronach 14yo Boynsmill House Edition

Zwei neue Abfüllungen sind in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht, sie betreffen die Destillerien Bruichladdich und Glendronach, und beide haben etwas mit Jubiläen zu tun.

Fangen wir mit dem Bruichladdich Greener Still 15yo an, der zum 25. Geburtstag (oder besser gesagt: Wiedergeburstag) der Brennerei auf Islay als limitierte Ausgabe erscheinen wird, unter dem Motto „Connecting Land, Community and Dram“. Abgefüllt wird er mit 51,6% , mehr Infos geben die Label nicht wirklich her:

Etwas länger gibt es bereits die Destillerie Glendronach, die ihren 200. Geburtstag feiert. Anlässlich dieses Jubiläums legt man dort den Glendronach 14yo Boynsmill House Edition auf, der nach dem Gebäude benannt ist, das 1826 das Herz der Destillerie bildete. Master Blender Rachel Barrie hat zu den typischen Oloroso- und PX-Fässern noch Claret Rotweinfässer geblendet, um damit die Fruchtigkeit des Whiskys noch zu heben. Abgefüllt ist er mit 46,8% vol. Alkoholstärke – und so sehen die Etiketten aus: