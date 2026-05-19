Serge verkostet: Bruichladdich in einer Time Warp Session

Am Freitag startet das Islay Festival of Music & Malt, und wir dürfen auf Whiskyfun auch in diesem Jahr wieder eine virtuelle Verkostungsrunde mit zahlreichen Islay-Whiskys aller Brennereien (Jura eingeschlossen) erwarten – wir freuen uns darauf.

Aus Reihe der Bruichladdich-Bottlings, die sich bei Serge in der Pipeline befinden, wählte er heute für die Time Warp Session zwei Abfüllungen aus, zwischen deren Produktionsjahren über 40 Jahre liegen. Wie oft in den Time Warp Sessions, hat auch heute die Abfüllung aus der längst vergangenen Zeit bei den Punkten die Nase vorn. Und Serge fragt am Ende der Notes des Tages auch, warum heute niemand mehr in der Lage zu sein scheint, dauerhaft jenes Qualitätsniveau früherer Jahre zu erreichen. Und betont gleichzeitig auch, dass der Whiskyfun-Meinung nach sich das durchschnittliche Qualitätsniveau eher verbessert hat. Früher war halt manches besser, aber heute ist nicht alles schlechter.

Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte