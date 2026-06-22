Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie jetzt den ausverkauften Bruichladdich Yellow Submarine III – zum 25. Geburtstag!

Wenn die Islay-Destillerie Bruichladdich ein Jubiläum feiert, dann dürfen unsere Leser mitfeiern – auch bei unserem aktuellen Gewinnspiel, das wir in Partnerschaft mit der Destillerie und dem deutschen Importeur Eggers & Franke veranstalten.

Der Preis, den Sie gewinnen können, ist etwas ganze Besonderes: Zum 25-jährigen Jubiläum der Wiedereröffnung im Jahr 2001 hat die progressive Brennerei einen alten Klassiker neu aufgelegt: Den Bruichladdich Yellow Submarine III. Der hochgelobte 14 Jahre alte Whisky war so begehrt, dass er binnen kürzester Zeit ausverkauft war. Aber für Sie, lieber Leser, haben wir noch eine Flasche Bruichladdich Yellow Submarine III aus der Destillerie bekommen – und die verlosen wir jetzt unter Ihnen.

Wie Sie mitspielen können? Lesen Sie die untenstehenden Infos zur Destillerie Bruichladdich und ihrem Jubiläum aufmerksam durch, schicken Sie uns dann die richtige Antwort auf die Gewinnfrage, und schon sind Sie dabei und haben die Chance, den Bruichladdich Yellow Submarine III zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

Zögern Sie nicht – das Gewinnspiel endet diese Woche! Jetzt mitmachen!

25 Jahre Bruichladdich – ein Pionier feiert Jubiläum

Es ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte: Die progressive Bruichladdich Distillery feiert im Jahr 2026 das 25-jährige Jubiläum ihrer feierlichen Wiederauferstehung. Nachdem die im Jahr 1881 von den Harvey-Brüdern erbaute viktorianische Brennerei Ende der 1990er-Jahre eingemottet worden war, kauften die Weinhändler Mark Reynier und Simon Coughlin gemeinsam mit der Branchen-Ikone Jim McEwan im Dezember 2000 die Destillerie und erweckten sie im Mai 2001 zu neuem Leben.

Von Anfang an setzte das Team dort auf ein neues Konzept gegen die industrielle Vereinheitlichung: Kompromisslose Handarbeit, maximale Transparenz und ein unerschütterlicher Glaube an das Terroir des Whiskys. Ob Gerstensorten, exakte Herkunft oder Fassauswahl – Bruichladdich legte Details offen, die in der Branche lange als Geheimnis galten. Heute ist die Brennerei, die seit 2012 zum Familienunternehmen Rémy Cointreau gehört und 2020 als erste schottische Whisky-Brennerei B-Corp-zertifiziert wurde, eine feste Größe für innovativen Geist. Und: Sie ist der größte Arbeitgeber unter den Whisky-Destillerien auf Islay, denn hier zählt Handarbeit und der Gedanke an die Community auf Islay.

Bei Bruichladdich gab es über die 25 Jahre immer wieder neue Firsts: 2003 wurde der erste Bio-Whisky destilliert, 2006 wurde die Marke Port Charlotte wiederbelebt, 2008 gab es den legendären ersten Octomore, 2017 wurde der erste auf Islay gewachsene Roggen für die Brennerei geerntet, 2023 hat man die Verpackung so umgestellt, dass die Emissionen daraus um 65% gesenkt wurden – und das sind nur einige der Highlights aus den 25 Jahren.

Nicht nur für Bruichladdich-Genießer: Die Shops der Laddie-Crew

Deutschland spielt in der Historie der Brennerei eine ganz besondere Rolle, denn hier entstand einst das „Certified Retailer Programm“, aus dem sich die weltweite „Laddie Crew“ entwickelte – ein enges Netzwerk aus engagierten Fachhändlern und Markenbotschaftern, die den innovativen Pioniergeist von Bruichladdich hochhalten. Ob Beratung oder Events zum Bruichladdich-Jubiläum, die Fachgeschäfte der Laddie-Crew sind der erste Anlaufpunkt für Fans der Islay-Brennerei:

Shop Ort Website Whiskyhort Oberhausen www.shop.whiskyhort.com Gradl’s Whiskyfässla Nürnberg www.whiskyfaessla.de Whisky Riegger Villingen-Schwenningen www.wein-riegger.de Schlüter’s Genießertreff Wülfrath www.schlueters-geniessertreff.de Tara Spirits München www.store.tara-spirits.de Whisky for Life Frankfurt www.whiskyforlife.de Delias Whiskyshop Kaiserslautern www.deliawhisky.de Whisky & Genuss Dresden www.whisky-genuss-dresden.de Flickenschild Whisky & Cigars Flickenschild Whisky & Cigars www.whizita.de

„Yellow Submarine III“ markiert die Rückkehr einer wahren Whisky-Legende. Als limitierte Auflage zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Wiederbelebung der Brennerei erinnert „Yellow Submarine III“ an ein reales Ereignis in der jüngeren – und bisweilen geradezu unglaublichen – Geschichte von Bruichladdich.

Die Geschichte des „Yellow Submarine“ begann vor 20 Jahren, als die Islay-Fischer John Baker und Harold Hastie ein ferngesteuertes Tauchboot vor der Küste der Destillerie entdeckten. Das U-Boot wurde nach Bruichladdich gebracht und dort zur sicheren Verwahrung gelagert, bis das Verteidigungsministerium kam, um sein verlorenes Eigentum abzuholen. Zur Feier der sicheren Rückkehr des U-Boots schenkte das Destillerieteam den Männern, die es geborgen hatten, eine Flasche des passend benannten Yellow Submarine.

Als Neuinterpretation dieser ursprünglichen Abfüllung wird „Yellow Submarine III“ erneut im Alter von 14 Jahren abgefüllt und reift diesmal in einer präzisen Mischung aus hochwertigen First-Fill- Bourbon- und französischen Rotweinfässern. Luxuriös und raffiniert präsentiert sich dieser Single Malt Whisky mit Noten von gerösteten Haselnüssen und warmen Gewürzen – unterlegt von einer subtilen Welle von Meersalz, die an seine maritimen Wurzeln erinnert.

In Deutschland war Bruichladdich Yellow Submarine III kurz nach dem Erscheinen komplett ausverkauft – das hier ist Ihre Chance, eine Flasche davon für Ihren Genuss zu gewinnen!

Die Tasting Notes:

FARBE: Sonnenverwöhnte Gerste

NASE: In der Nase entfalten sich süße, honigartige Hafer- und buttrige Shortbread-Aromen, untermalt von einer sanften Getreidewärme. Noten von leicht gerösteten Haselnüssen und cremiger Praline vermischen sich mit einem Hauch von Muskatnuss und offenbaren eine reichhaltige, sirupartige Süße, die an Pistazien-Baklava erinnert. Rosa Pfefferkörner und ein Hauch von Ingwer setzen Akzente in der Süße, bevor sie in wärmende Gewürznoten übergehen.

GAUMEN: Von luxuriös geschmeidiger Textur, verleiht ein Hauch frischer Orangenschale Lebendigkeit und Frische. Es folgen zarte Noten von Geißblatt und Orangenblüten, ergänzt durch knackigen Apfel und saftige Birne. Cremige Crème Brûlée sorgt für Fülle und Tiefe, während goldenes Heidekraut und ein Hauch von Meersalz Sie an die rauen, windgepeitschten Küsten von Islay entführen.

Und so gewinnen Sie den neuen Bruichladdich Yellow Submarine III:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: In welchem Jahr wurde die Destillerie Bruichladdich wiedereröffnet?

a. 2001

b. 1901

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Bruichladdich“!

Unter allen Einsendungen aus Deutschland mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 28. Juni 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner des Preises und geben sie am 29. Juni 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Bruichladdich“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 28. Juni, 23:59 Uhr. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 29. Juni 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team