Serge verkostet: Zwei Midleton Very Rare und zwei lang gereifte Bushmills

Erfreulicherweise finden heute Whiskeys von der grünen Insel wieder ihren Platz in einer Verkostung auf Whiskyfun. Und für diese greift Serge zu lang gereiften und seltenen Abfüllungen aus der Reihe Midleton Very Rare, sowie zu zwei unabhängig abgefüllten Single Casks aus der Brennerei Bushmills, die ebenfalls viel Zeit in ihren Fässern weilen durften. Wenig überzeugt von den Midleton-Bottlings, erhält diese Destillerie als Bonus einen weiteren Platz in der Session. Serge wählt hier einen Single Pot Still Irish Whiskey der Marke Redbreast. Und dies war, wenn wir auf die Benotungen schauen, eine ausgezeichnete Wahl:

Abfüllung Punkte