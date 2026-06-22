Serge verkostet: Zwei Midleton Very Rare und zwei lang gereifte Bushmills
Die Midleton Destillerie erhält mit einem Redbreast eine weitere Chance, zu überzeugen, und weiß diese zu nutzen
Erfreulicherweise finden heute Whiskeys von der grünen Insel wieder ihren Platz in einer Verkostung auf Whiskyfun. Und für diese greift Serge zu lang gereiften und seltenen Abfüllungen aus der Reihe Midleton Very Rare, sowie zu zwei unabhängig abgefüllten Single Casks aus der Brennerei Bushmills, die ebenfalls viel Zeit in ihren Fässern weilen durften. Wenig überzeugt von den Midleton-Bottlings, erhält diese Destillerie als Bonus einen weiteren Platz in der Session. Serge wählt hier einen Single Pot Still Irish Whiskey der Marke Redbreast. Und dies war, wenn wir auf die Benotungen schauen, eine ausgezeichnete Wahl:
Abfüllung
Punkte
Midleton Very Rare 2003/2025 (58.3%, OB, Irish, Cask Circle, M&C Private Cask Selection, 1st fill bourbon, cask #20139)
80
Midleton Very Rare 2001 (56.2%, OB, Irish, Cask Circle, M&C Private Cask Selection, 1st fill rum cask, cask #65877, 83 bottles, +/-2025)
81
Bushmills 34 yo 1991/2025 (46.2%, The Whisky Blues & Abyss, 1st fill bourbon barrel, cask #11534, 137 bottles)
92
Bushmills 33 yo 1991/2025 (49%, Whisky Pacific, 1st fill bourbon barrel, cask #11537, 183 bottles)
92
Redbreast 20 yo ‘Small Batch’ (60%, OB, The Whisky Exchange, third-fill oloroso sherry cask, 2026)
87
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