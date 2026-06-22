Spirit of Yorkshire Distillery mit weiterer Abfüllung zum Zehnjährigen

Die englische 2016 gegründete Spirit of Yorkshire Distillery darf in diesem Jahr selbstverständlich ihren 10. Geburtstag feiern, und wird dies mit ihrem „Open Weekend“ am 1. und 2. August zelebrieren (wir berichteten). Neben ihrem erstem 10 Jahre alten Single Malt erscheint auch Filey Bay 10th Anniversary Special Release. Der Single Malt ist eine Vermählung von Whiskys aus Ex-Bourbon- und Ex-Madeira-Fässern. Neben Destillaten aus den ersten Jahren der Brennerei enthält er Komponenten aus weiteren verschiedenen Jahrgängen. Ebenfalls ein Teil des Whisky ist Single Malt aus Cask 001, welches die Brennerei am 14. Juni 2016 befüllte.

Tasting Notes

Nose: Rich, fruity, and spicy, with impressions of fruit gums, vanilla pastry, stone fruit, biscuit, and honey.

Palate: Generous layers of fruit gums, vanilla slices, stone fruit, biscuit, and honey, supported by a warming spice.

Finish: Fruity, spicy, and warming, with lingering sweet notes of biscuit and honey.

Filey Bay 10th Anniversary Special Release, mit einem Alkoholgehalt von 49,9 % Vol. abgefülltage ist auf 2.016 Flaschen limitiert. Die Abfüllung ist für £90 ab sofort über die Website der Brennerei sowie im Brennerei-Shop in Hunmanby erhältlich. Zudem ist der Whisky bei ausgewählten Fachhändlern in Großbritannien, ganz Europa und auf anderen internationalen Märkten zu finden.