Serge verkostet: Zwei Glenfiddich-Originalabfüllungen

Das Schöne an den Verkostungen bei Serge ist, dass er sich nicht nur den ausgefallenen und seltenen Bottlings annimmt, sondern immer wieder einmal auch auf die „stinknormalen“ Originalabfüllungen zurückgreift. So auch heute: Von Glenfiddich kommen zwei Originalabfüllungen, der 15yo „Our Solera“ und der 19 Jahre alte Glenfiddich, der 2025 in Zusammenarbeit mit Aston Martin entstand (in diesem Sinne auch unser Titelbild.

Beide Abfüllungen werden von Serge recht gut bewertet, der 15yo ist für ihn deutlich besser als jener, den er 2023 verkostet hat (für Wissbegierige: Unseren Artikel dazu von damals finden Sie hier).

Sehen wir uns die kurze Verkostung in unserer zwangsläufig ebenso kurzen Tabelle an:

Abfüllung Punkte