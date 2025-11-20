Glenfiddich 16yo Single Malt Scotch Whisky bei Germany’s Best Whisky Awards 2026 ausgezeichnet

Mit dem Glenfiddich 16yo wurde bei den Germany’s Best Whisky Awards 2026, die jährlich vom Whiskybotschafter verliehen werden, eine der jüngsten Veröffentlichungen der Speyside-Brennerei mit Bronze ausgezeichnet. Die Vorschläge für die Finalisten kommen von einem Panel aus Fachleuten in der Region, die Reihung wird dann aber durch ein Publikumsvoting festgelegt.

Natürlich freut man sich seitens Glenfiddich über die Auszeichnung und hat uns dazu die folgende Presseaussendung geschickt:

GERMANY’S BEST WHISKY AWARDS 2026: GLENFIDDICH 16YO SINGLE MALT SCOTCH WHISKY ERHÄLT AUSZEICHNUNG

Die Germany’s Best Whisky Awards 2026 boten erneut die Bühne für außergewöhnliche Destillationskunst und setzten in diesem Jahr ein besonderes Spotlight auf unseren Glenfiddich 16YO Whisky in der Aston Martin Formula One Limited Edition. Im feierlichen Ambiente der Kurhaus-Kolonnade in Wiesbaden versammelten sich rund 100 geladene Gäste der internationalen Whisky-Szene, um die renommiertesten Persönlichkeiten, Projekte und Produkte des Jahres zu würdigen.

Mit über 16.000 abgegebenen Stimmen verdeutlichte die Beteiligung der Leserinnen und Leser des „Whisky-Botschafters“ eindrucksvoll die hohe Relevanz des Awards und die ungebrochene Faszination für herausragenden Whisky.

Die 16YO Abfüllung wurde in der Kategorie „Best Whisky of the Year International“ mit dem 3. Platz ausgezeichnet – eine Ehrung, die die außergewöhnliche Qualität und handwerkliche Präzision dieser Limited Edition einmal mehr bestätigt. Durch die sorgfältige Vermählung von American Oak Wine Casks, New American Barrels und Second-fill Bourbon

Casks entfaltet sich ein vielschichtiges Aromenspiel: Noten von Ahornsirup und karamellisiertem Ingwer, getragen von frischer Frucht und einer seidigen Chantilly-Crème, die in einen kraftvollen, eleganten Nachklang übergeht. Die Auszeichnung würdigt nicht nur die aromatische Tiefe und Handwerkskunst unseres 16YO, sondern steht zugleich stellvertretend für den Innovationsgeist und den Anspruch auf Exzellenz, der Glenfiddich seit Generationen prägt. Die Germany’s Best Whisky Awards 2026 unterstreichen damit erneut die internationale Strahlkraft unserer Marke und die zeitlose Eleganz, für die Glenfiddich weltweit bekannt ist.

TASTING NOTES Glenfiddich 16YO Single Malt Scotch Whisky

Duft – Vollmundig und wunderbar süß. Aromen von Keksboden mit Käsekuchen-Charakter, Ahornsirup, karamellisiertem Ingwer und feinen Anklängen von gerösteter Eiche.

Geschmack – Üppig und konfektartig süß mit seidigem, sirupartigen Mundgefühl. Noten von frischen Früchten treffen auf Chantilly-Crème.

Nachklang – Außergewöhnlich weich mit lang anhaltender, eleganter Süße.