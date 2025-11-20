TTB-Neuheit: The Glenlivet 12yo Provence Edition

Die us-amerikanische TTB-Datenbank hat nach dem Shutdown der Bundesbehörden in den USA ihren Betrieb wieder aufgenommen, und unter einer Menge von Re-Releases findet sich auch eine interessante Neuheit aus der Speyside: Die Destillerie Glenlivet scheint in absehbarer Zeit einen neuen Whisky auf den Markt zu bringen, den The Glenlivet 12yo Provence Edition. Mit 40% abgefüllt, erhielt er ein Finish in French Wine Casks und Provence Cru Classé Wine Casks. Diese sollten aus einem oder einigen der 23 provenzalischen Weingütern stammen, die sich 1955 zusätzlich zur Herkunftsbezeichnung mit dieser Bezeichnung schmücken dürfen und damit Spitzenqualitäten darstellen.

Auf welche Weise man das im The Glenlivet 12yo Provence Edition bemerken wird, bleibt derweilen abzuwarten – jetzt schon bieten können wir Ihnen die Label dazu: