Serge verkostet: Whiskys aus Fernost

Eine Region, die in naher Zukuft noch viel deutlicher in den Fokus für Whiskyfreunde treten wird, ist der Ferne Osten, unter anderem mit China und Korea. Serge Valentin hat heute an diesem Feiertag (zumindest für einen Teil Deutschlands und Österreich) sechs Whisky von dort verkostet – darunter auch einen aus Tibet und einen aus Vietnam. Alle sechs Whiskys sind zumindest mit gut bis sehr gut bewertet, der aus Korea erreicht dabei sogar 90 Punkte.
Die Whiskywelt wird immer vielfältiger – den Genießern kann das nur recht sein. Hier die Tabelle zur Verkostung:
|Abfüllung
|Punkte
|Tsingtao ‘Year of the Loong’ (40%, OB, China, single malt, bourbon & Mongolian oak, 2024)
|80
|Sadhana 2006/2019 (43%, OB, Tibet, single malt)
|80
|Vê Dê Di ‘Distiller’s Choice’ (43%, OB, Viet Nam, single malt, sherry, bourbon & new American oak)
|83
|The Chuan ‘Small Batch NO. D15’ (46.8%, OB, Pure Malt, China, finished in PX, 2025)
|86
|Kimchangsoo 2021 (52.7%, OB, Korea, peated, 1st fill amontillado, 498 bottles, +/-2026)
|90
|Daiking ‘Cask Strength’ (54.2%, OB, China, Black Ink wine cask, +/-2026)
|85