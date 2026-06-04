Serge verkostet: Whiskys aus Fernost

Eine Region, die in naher Zukuft noch viel deutlicher in den Fokus für Whiskyfreunde treten wird, ist der Ferne Osten, unter anderem mit China und Korea. Serge Valentin hat heute an diesem Feiertag (zumindest für einen Teil Deutschlands und Österreich) sechs Whisky von dort verkostet – darunter auch einen aus Tibet und einen aus Vietnam. Alle sechs Whiskys sind zumindest mit gut bis sehr gut bewertet, der aus Korea erreicht dabei sogar 90 Punkte.

Die Whiskywelt wird immer vielfältiger – den Genießern kann das nur recht sein. Hier die Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte