Beyoncé jetzt alleinige Eigentümerin von SirDavis

Nach einer jahrelangen Entwicklung brachten Moët Hennessy und die US-amerikanische R&B- und Pop-Sängerin sowie Schauspielerin Beyoncé im Jahr 2024 die American Whisky Marke SirDavis auf den Markt (wir berichteten). Moët Hennessy’s Director of whisky creation Dr. Bill Lumsden entwickelte die Rezeptur gemeinsam mit Cameron George, dem Head Blender der Marke, sowie Beyoncé selbst. Benannt ist die Marke nach dem Urgroßvater der Sängerin väterlicherseits. Davis Hogue war während der Prohibition im Süden der USA als Farmer und auch als Schwarzbrenner tätig. Der Whisky wird von dem externen Spirituosenhersteller MGP Ingredients hergestellt. Anschließend wird dieser dann in Beyoncé’s Heimat Texas gefinished, geblended und abgefüllt.

Left image photographed by Mason Poole. Right image photographed by Julian Dakdouk.

Nun ist Beyoncé Knowles-Carter, so der volle Name der Künstlerin, die alleinige Eigentümerschaft an SirDavis American Whisky. Finanzielle Einzelheiten zur Übernahme der Marke durch Beyoncé sind nicht bekannt. The Spirits Business bat Moët Hennessy um eine Stellungnahme.