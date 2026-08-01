Fremde Federn (421): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Und wieder einmal, wie nun schon seit 421 Wochen, schauen wir deutschsprachigen Whiskybloggern über die Schulter um zu sehen, was sie diesmal im Glas hatten. Aus Leidenschaft und Liebe verkosten sie neue und alte Abfüllungen und lassen uns und Sie an ihren Notizen teilhaben.

Ob Sie nun einfach neugierig sind, ihre eigenen Geschmackseindrücke vergleichen wollen oder auf der Suche nach einem neuen Whisky, der Ihnen gefallen könnte – hier finden Sie Woche für Woche Neues und Interessantes.

Und wir sagen Danke an alle Blogger, die uns die Links auf ihre eigenen Beiträge zusenden.

Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:

Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.

Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, oder kommerzielle Links enthalten.