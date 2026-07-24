Auch in diesem Jahr werden Loch Lomond und der Importeur, HaWe Bremen, eine Loch Lomond Remarkable Society Tour durch Deutschland veranstalten, mit Brand Ambassador Sebastian Büssing und Alan Reid, die Ihnen bei Tastings die Vielfalt der Whiskys von Loch Lomond präsentieren werden. Die Tour beginnt an diesem Wochenende und endet erst im Oktober – die Termine der insgesamt 14 Tastings quer durch Deutschland finden Sie unten.

Auch und nur auf der Tour wird es eine Sonderabbfüllung von Loch Lomond geben, den Loch Lomond 2018 Manzanilla Butt. Alles über diese spezielle Abfüllung ebenfalls im Text unten:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Loch Lomond Remarkable Society Tour mit exklusivem Tour Single Cask: Loch Lomond 2018 Manzanilla Butt

Nach dem besonderen Auftakt der ersten Remarkable Society Edition präsentieren wir die exklusive Remarkable Society Tasting-Tour und bringen Loch Lomond nach Deutschland!

Exklusiv bei den Tour-Stopps gibt es die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Brand Ambassador Sebastian Büssing und Alan Reid, die Ihnen spannende Einblicke in die Welt von Loch Lomond geben werde.

Exklusive Tour Edition: Im Rahmen der Tour präsentieren wir eine besondere Tour Edition, die ausschließlich bei den Society Membern erhältlich sein wird:

Loch Lomond Single Cask Vintage 2018 2nd Fill Manzanilla Butt.

Die Manzanilla Tour Edition ist eine Fassrarität. Da Loch Lomond nur über äußerst begrenzte Bestände an Vollfassreifungen verfügt, ist diese exklusive Abfüllung ausschließlich über die Society Membern verfügbar und wird im Rahmen der Tour verkostet.

Loch Lomond 2018 fully matured Manzanilla Butt – Premiere der Loch Lomond Distillery:

Das Single Cask reifte vollständig für 8 Jahre in seltenen Sherry-Fässern der Brennerei und sticht durch florale Noten & blumigen Bouquet hervor. Die Vollfassreifung verleiht dem Whisky fruchtige Wein-Aromen und Noten von trockenen Pflaumen, Datteln und salzigem Karamell. Destilliert wurde das Single Cask ausschließlich in den Swan Neck Pot Stills der innovativen Brennerei.

Das erste Tasting steht bereits in den Startlöchern: Diesen Samstag im Schlüters Geniessertreff in Wülfrath.

Weitere Termine im Überblick:

JULI

25.07.2026, Samstag: Schlüters Geniessertreff – Wülfrath

30.07.2026, Donnerstag: Whiskyhort – Oberhausen

AUGUST

19.08.2026, Mittwoch: Weinhaus Hilgering – Dortmund

20.08.2026, Donnerstag: Scotia Spirit (Hybrid Tasting) – Köln

22.08.2026, Samstag: Simone Kehrer – Reutlingen

28.08.2026, Freitag: Weinquelle Lühmann – Hamburg

28.08.2026, Freitag: Flickenschild – Itzehoe

29.08.2026, Samstag: Whisk(e)y and More – Schiffdorf Spaden

SEPTEMBER

03.09.2026, Donnerstag: Getränkewelt Weiser – Heppenheim

04.09.2026, Freitag: Dalay Zigarren – Saarbrücken

05.09.2026, Samstag: Einfach Ohne – Sankt Leon-Rot

06.09.2026, Sonntag: Delias Whiskyshop – Kaiserslautern

26 & 27.09.2026, Freitag/Samstag: Whisky & Genuss Messe Dresden – Dresden

OKTOBER

09.10.2026, Freitag: Weinhof Brettel – Mitwitz

Weitere Infos zur Tour finden Sie auf unserer Hawe-Website: Loch Lomond Remarkable Society Tour