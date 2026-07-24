Auch in diesem Jahr werden Loch Lomond und der Importeur, HaWe Bremen, eine Loch Lomond Remarkable Society Tour durch Deutschland veranstalten, mit Brand Ambassador Sebastian Büssing und Alan Reid, die Ihnen bei Tastings die Vielfalt der Whiskys von Loch Lomond präsentieren werden. Die Tour beginnt an diesem Wochenende und endet erst im Oktober – die Termine der insgesamt 14 Tastings quer durch Deutschland finden Sie unten.
Auch und nur auf der Tour wird es eine Sonderabbfüllung von Loch Lomond geben, den Loch Lomond 2018 Manzanilla Butt. Alles über diese spezielle Abfüllung ebenfalls im Text unten:
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Loch Lomond Remarkable Society Tour mit exklusivem Tour Single Cask: Loch Lomond 2018 Manzanilla Butt
Nach dem besonderen Auftakt der ersten Remarkable Society Edition präsentieren wir die exklusive Remarkable Society Tasting-Tour und bringen Loch Lomond nach Deutschland!
Exklusiv bei den Tour-Stopps gibt es die Möglichkeit zum direkten Austausch mit Brand Ambassador Sebastian Büssing und Alan Reid, die Ihnen spannende Einblicke in die Welt von Loch Lomond geben werde.
Exklusive Tour Edition: Im Rahmen der Tour präsentieren wir eine besondere Tour Edition, die ausschließlich bei den Society Membern erhältlich sein wird:
Loch Lomond Single Cask Vintage 2018 2nd Fill Manzanilla Butt.
Die Manzanilla Tour Edition ist eine Fassrarität. Da Loch Lomond nur über äußerst begrenzte Bestände an Vollfassreifungen verfügt, ist diese exklusive Abfüllung ausschließlich über die Society Membern verfügbar und wird im Rahmen der Tour verkostet.
Loch Lomond 2018 fully matured Manzanilla Butt – Premiere der Loch Lomond Distillery:
Das Single Cask reifte vollständig für 8 Jahre in seltenen Sherry-Fässern der Brennerei und sticht durch florale Noten & blumigen Bouquet hervor. Die Vollfassreifung verleiht dem Whisky fruchtige Wein-Aromen und Noten von trockenen Pflaumen, Datteln und salzigem Karamell. Destilliert wurde das Single Cask ausschließlich in den Swan Neck Pot Stills der innovativen Brennerei.
Das erste Tasting steht bereits in den Startlöchern: Diesen Samstag im Schlüters Geniessertreff in Wülfrath.
Weitere Termine im Überblick:
JULI
25.07.2026, Samstag: Schlüters Geniessertreff – Wülfrath
30.07.2026, Donnerstag: Whiskyhort – Oberhausen
AUGUST
19.08.2026, Mittwoch: Weinhaus Hilgering – Dortmund
20.08.2026, Donnerstag: Scotia Spirit (Hybrid Tasting) – Köln
22.08.2026, Samstag: Simone Kehrer – Reutlingen
28.08.2026, Freitag: Weinquelle Lühmann – Hamburg
28.08.2026, Freitag: Flickenschild – Itzehoe
29.08.2026, Samstag: Whisk(e)y and More – Schiffdorf Spaden
SEPTEMBER
03.09.2026, Donnerstag: Getränkewelt Weiser – Heppenheim
04.09.2026, Freitag: Dalay Zigarren – Saarbrücken
05.09.2026, Samstag: Einfach Ohne – Sankt Leon-Rot
06.09.2026, Sonntag: Delias Whiskyshop – Kaiserslautern
26 & 27.09.2026, Freitag/Samstag: Whisky & Genuss Messe Dresden – Dresden
OKTOBER
09.10.2026, Freitag: Weinhof Brettel – Mitwitz
Weitere Infos zur Tour finden Sie auf unserer Hawe-Website: Loch Lomond Remarkable Society Tour