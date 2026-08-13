CampbeltownVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei Standards von Springbank

Der 15yo und der 12yo Batch #29 sind heute ins Glas gekommen - und es gibt die (eigentlich erwartbaren) hohen Punktewertungen

Nichts Ausgefallenes, sondern die ganz normalen Standard-Editionen der Campbeltown-Destillerie Springbank stehen heute im Mittelpunkt des Interesses der Verkostung von Serge Valentin. Es geht um den Springbank 15yo mit dem grünen Label, und eine der neuesten (oder die neueste?) Ausgabe des Springbank 12yo Cask Strength – Btach #29. Das Interessante an ihm ist, dass er diesmal ein reines Bourbonfass ist – normalerweise haben die 12yo CS einen Sherryeinschlag.

Hervorragende Bewertungen gibt es in der Verkostung für beide, wie unsere Tabelle zeigt:

AbfüllungPunkte

Springbank 15 yo (46%, OB, sherry, 2025)89
Springbank 12 yo ‚Cask Strength‘ (56.6%, OB, batch #29, 2026)90
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