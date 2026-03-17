CampbeltownVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Ein Trio von Springbank

Eine kurze Vertikal-Verkostung der Jahrgänge 2001, 1999 und 1993, die mit 90, 90 und 91 Punkten bewertet werden

Es ist bei Whiskyfun mal wieder Zeit dafür, einige Malts der Campbeltown-Destillerie Springbank zu verkosten. Gewählt wurden heute von Serge Valentin drei unabhängig abgefüllte Whiskys, die von ihm mit 90, 90 und 91 Punkten fulminante Bewertungen erhalten. Das finale Wort seiner abschließenden Tasting Notes lautet „Wow“, dies gilt wohl für die gesamte Session, die Sie hier in unserer Übersicht sehen können:

AbfüllungPunkte

Springbank 23 yo 2001/2024 (53.9%, Archives, Shells from the Bay of Caracas, 1st fill sherry butt, 66 bottles)90 
Springbank 25 yo 1999/2024 (54,2%, Lucky Choice & Bar Code Melbourne, refill hogshead, cask #LC369)90
Springbank 31 yo 1993/2024 (44.4%, Archives, Shells from the Bay of Caracas, bourbon hogshead, 50 bottles)91
Springbank. Bild (c) Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen
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