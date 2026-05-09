Fremde Federn (409): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 409. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die neuesten Tasting Notes der Blogger:
- Hogshead Whisky – Ardnahoe 5y Cask Strength Batch 1
- Keine halben Drinks – Sieben St. Magdalene bzw. Linlithgow, inklusive der 1973er Originalabfüllung
- Glen Efze – Sechs Speyside-Whiskys
- My latest Dram (Instagram) – Hyde No.1 – Presidents Cask 10 Year Old Irish Single Malt Whiskey 46 Vol.%
- Whisky & Film – Turntable – Unplugged – Blended Scotch Whisky – 46 % Vol
- Whiskypäpste Tübingen – St. Kilian Ex Apricot Brandy mit 50,7%
- Andreas‘ Whisky Vitrine (Facebook) – Staoisha 7y Peatwave von The Caskhound
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Ardnamurchan AD/ Sherry Cask Release 2024 50% ABV
- Whisky Edition – Springbank 26 Jahre (1991/2018) – Berry Bros. & Rudd
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.