Whiskyfun: Angus verkostet drei Strathisla

Die Whiskys von Strathisla eignen sich nach landläufiger Meinung hervorragend für lange Alterung – so wie zum Beispiel Glen Grant oder auch Mortlach. Angus MacRaild, der heute wieder einmal Serge Valentin vertritt, hat drei davon, wenn auch nicht wahre Methusalems, im Glas. Und sie konnten ihn dabei überzeugen, wie die Verkostungsnotizen zeigen, zu denen wir wie immer unsere Tabelle stellen:

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