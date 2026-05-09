Whiskyfun: Angus verkostet drei Strathisla

Die drei Strathislas sind zwischen 27 und 40 Jahre alt - und alle gut bewertet
Die Whiskys von Strathisla eignen sich nach landläufiger Meinung hervorragend für lange Alterung – so wie zum Beispiel Glen Grant oder auch Mortlach. Angus MacRaild, der heute wieder einmal Serge Valentin vertritt, hat drei davon, wenn auch nicht wahre Methusalems, im Glas. Und sie konnten ihn dabei überzeugen, wie die Verkostungsnotizen zeigen, zu denen wir wie immer unsere Tabelle stellen:
Abfüllung
Punkte
Strathisla 27 yo 1992/2020 (55.1%, OB ‚Distillery Reserve Collection‘, cask #84667, 2nd fill hogshead, 300 bottles)
88
Strathisla 28 yo 1997/2025 (51%, OB ‚Distillery Exclusive‘, 1st fill barrel, 174 bottles)
88
Strathisla 40 yo 1977/2017 ‚Book of Kells‘ (46.6%, Gordon & MacPhail for Japan Import System, cask #389, refill hogshead, 163 bottles)
90
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