Chivas Brothers mit summer distillery tours und experiences

Chivas Brothers, die Scotch-Whisky-Zweig von Pernod Ricard, bieten diesen Sommer verschiedene Besuchserlebnisse in ihren vier Destillerien Scapa, Aberlour sowie The Glenlivet und Strathisla. Neben Führungen und Verkostungen gibt es in jeder Destillerie eine Auswahl limitierter, destillerie-exklusiver Abfüllungen im Alter von 11 bis 26 Jahren. Die Besuchszentren der Chivas Brothers Destillerien sind von Mai bis September sieben Tage die Woche von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die Sommererlebnisse sind bis zum 31. Oktober 2025 verfügbar, und kosten zwischen £20 und £1.200.

Was gibt es zu erleben?

Strathisla

Die neue „Maturation Experience“ der Strathisla Distillery lädt ein, die Rolle der Reifung bei der Entwicklung des Charakters von Scotch Whisky zu erkunden. Beim interaktiven „Chivas Blending Workshop“, können die Gäste die Kunst der Herstellung eines „perfekt ausgewogenen Blends“ entdecken. Und „The Vault by Chivas Brothers“ beinhaltet die exklusive Verkostung einiger der seltensten Sorten aus dem Portfolio von Chivas Brothers. Diese maßgeschneiderte Veranstaltung ist ausschließlich für Personen mit einer bestätigten Buchung reserviert.

Strathisla. Bild © Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen

The Glenlivet

Die Brennerei biete mehrere Erlebnisse. Darunter befindet sich „The Visionary“, die exklusiven Zugang zur Brennerei bietet, sowie „The Original“, eine Einführung in die charakteristische Whisky-Reihe der Brennerei, sowie „The Generations“, eine exklusive Verkostung, die über 200 Jahre Whiskyherstellung feiert.

Glenlivet. Picture von Y. Kono. Published under GNU License

Aberlour

Neu bei Aberlour ist der „Express Flight“, der eine kurze Einführung in die Single Malts von Aberlour bietet. Dieser umfasst New Make Spirit und drei Abfüllungen, darunter exklusive Destillerie-Neuerscheinungen. „Awakened“ bietet die seltene Gelegenheit, einige der ältesten jemals auf den Markt gebrachten Aberlour-Whiskys zu verkosten.

Die Destillerie Aberlour. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings

Scapa

In der Scapa Distillery auf den Orkneyinseln Inseln bietet die „Pairing Experience“ eine Führung durch die Brennerei und das Lagerhaus und gipfelt in einer ausgewählten Verkostung am Wasser. Im Scapa Noust, dem Verkostungsraum, können Gäste vier Drams genießen, begleitet von Gerichten der Orkney-Küche mit japanischen Aromen. Besucher können sich auch für den „Scapa Discovery Flight“ entscheiden, bei dem die neuesten Abfüllungen der core expressions der Brennerei präsentiert werden. Oder an der „Classic Tour“ teilnehmen, die das reiche kulturelle Erbe Scapas in den Mittelpunkt stellt.