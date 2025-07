Neu: Hunter Laing Old Malt Cask – Clynelish 2009 & Glengoyne 2008 – Selected by HaWe Bremen

Zwei interessante und von ihnen ausgewählte Einzelfass-Abfüllungen aus den Beständen des Familienunternehmens Hunter Laing & Co. Ltd. kann heute die Hanseatische Weinhandelsgesellschaft vorstellen.

Die Details zu The Old Malt Cask – Clynelish Vintage 2009 und The Old Malt Cask – Glengoyne Vintage 2008 finden Sie in der folgenden Aussendung, die wir von HaWe Bremen erhalten haben:

Hunter Laing Old Malt Cask – Clynelish 2009 & Glengoyne 2008 – Selected by HaWe Bremen

Das Familienunternehmen Hunter Laing & Co. Ltd. ist ein traditionsreiches Familienunternehmen in dritter Generation. Firmengründer Stewart H. Laing, unterstützt von seinen Söhnen Scott und Andrew, blickt auf über 50 Jahre Erfahrung in der Whiskyindustrie zurück.

Hunter Laing hat sich neben der Ardnahoe Distillery auf der Insel Islay vor allem im Segment der Einzelfassabfüllungen einen Namen gemacht. Mit den Serien „Old Malt Cask“ sowie „Old & Rare“ zählt Hunter Laing zu den bekanntesten und renommiertesten Single Cask Abfüllern Schottlands. Auf Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung probiert der Master Blender mit Unterstützung des Tasting Panels Dutzende von Fässern aus den Lagern Hunter Laings und wählt jeden Monat einige wenige Fässer aus, die sich auf dem Höhepunkt der Reifung befinden.

Gemeinsam mit seinem Vater Frederick, der seit 1949 als Whisky-Blender tätig war, baute er renommierte Serien wie Old & Rare und Old Malt Cask auf. Heute kauft die Familie die besten Fässer aus namhaften schottischen Brennereien, reift sie nach eigener Philosophie und füllt sie unabhängig ab. Jedes Fass bringt dabei seinen eigenen Charakter mit – für einzigartige Geschmackserlebnisse, die weltweit geschätzt werden.

Clynelish Vintage 2009

Eine Rarität ist das Single Cask der Clynelish Distillery, Clynelish Vintage 2009, da unabhängige Abfüller nur selten Zugang zur Clynelish Fässern erhalten. Durch die 15-jährige Reifung im Refill- Hogshead präsentiert der Single Malt leicht rauchige Karamell-Noten und im Geschmack fruchtig-süße Aromen von Aprikose und Honig. Abgefüllt mit einem Alkoholvolumen von 50 % Vol. ist das Single Cask auf 320 Flaschen limitiert.

The Old Malt Cask · Clynelish · Vintage 2009 · Single Cask

Cask Type: Refill Hogshead

Original Tasting Notes

Nose: Light smoke, salted caramel, and raisins.

Palate: Fruity with flavours of apricot, honey, and candied almonds.

Finish: Long and complex, with lingering sweetness.

Limitiert auf 320 Flaschen.

0,7 l · 50,0 % Vol.

The Old Malt Cask · Glengoyne Vintage 2008

Das Single Cask Glengoyne Vintage 2008 durfte für über 16 Jahre in einem PX-Sherry-Hogshead reifen und offenbart eine reichhaltige Toffee-Süße, Vanille Aromen und Zitrus-Noten. Streng limitiert auf 232 Flaschen präsentiert der Glengoyne Single Malt ein langanhaltendes und würziges Finish.

The Old Malt Cask · Glengoyne · Vintage 2008 · Single Cask

Cask Type: PX Hogshead

Original Tasting Notes

Nose: Vanilla, toffee, and mango.

Palate: Nutmeg, cacao, and lemon zest.

Finish: Long with sweet spices.

Limitiert auf 232 Flaschen.

0,7 l · 50,0 % Vol.