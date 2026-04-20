Neu bei HaWe Bremen: Kilchoman Loch Gorm 10 yo Limited Edition 2026

Im letzten Jahr erschien Kilchoman Loch Gorm erstmalig mit einer Altersangabe von 10 Jahren (wir berichteten). Dass dies keine einmalige Edition sein wird, kündigte sich bereits an. Jetzt erreicht Kilchoman Loch Gorm 10 yo Limited Edition 2026 den Markt in Deutschland, und ist ab sofort im Handel mit einer UVP von 89,90 € verfügbar.

Mehr in der Aussendung, die wir von der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

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Neu: Kilchoman Loch Gorm 10 Jahre – Limited Edition 2026 – 46,0 % Vol. – 10 Jahre Reifung in 100 % Oloroso Sherry Butts

Benannt nach dem berühmten, tiefdunklen und torfigen See der die Brennerei überblickt, reifte die Loch Gorm 2026 Edition über 10 Jahre vollständig in Oloroso Sherry Butts. Kilchoman nutzt für ihre Sherry-Reifungen ausschließlich Fässer von der renommierten Bodega José y Miguel Martín, von der auch Glenfarclas ihre berühmten Sherry-Fässer bezieht. Die für den Loch Gorm Release maßgeschneiderten Proportionen aus spanischer und französischer Eiche sowie der einzigartige Reifungsprozess in Jerez ergeben Fässer, die perfekt mit dem Charakter des Kilchoman-Destillats und seiner Reifung auf Islay harmonieren. Das jüngste Oloroso Sherry Butt, in welchem der Loch Gorm reifte, ist 10 Jahre alt und wird mit der diesjährigen Edition prominent auf dem Flaschenlabel präsentiert. Die primäre Reifung in First Fill Sherry Butts bringt einen saftig-süßen und hochintensiven Fruchtcharakter von trockenen Früchten, dunkler Schokolade und reicher Würze hervor, die sich elegant mit dem typischen Kilchoman-Torfrauch und den charakteristischen Zitrusaromen verbinden. Der Loch Gorm ist ab sofort im Handel mit einer UVP von 89,90€ verfügbar.

“For me, sherry matured Kilchoman at 10 years old is close to its peak. The oloroso influence is impactful but not overwhelming, with a balance of sherry-soaked peat, roasted ham, nutmeg, orange peel, and sweet spices.” Anthony Wills, Founder Kilchoman Distillery

Tasting Notes

Nose: Dried red fruits, barbecue meats, toasted walnuts and rich peat smoke.

Palate: Candied orange and tropical fruits, salted caramel and dried prunes with warming cinnamon, nutmeg and integrated rich smoke.

Finish: Lasting spices, toasted dark chocolate and liquorice with balanced peat smoke.