Neu bei HaWe Bremen: Kilchoman Loch Gorm 10 yo Limited Edition 2025

Das kündigte sich bereits an: Die 2025er Limited Edition des Kilchoman Loch Gorm erscheint in diesem Jahr erstmals mit einer Altersangabe. Mindestens 10 Jahre reifte der Heavily Peated Islay Malt in Oloroso Sherry Butts.

In Deutschland erscheint Kilchoman – Loch Gorm 10 Jahre – Limited Edition 2025 mit einer UVP von 94,90 €, mehr inder Aussendung, die wir von der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft erhalten haben:

NEU Kilchoman Loch Gorm 10 Jahre – erstmalig mit Altersangabe

Der beliebte Kilchoman Loch Gorm kommt in diesem Jahr erstmalig mit einer Altersangabe von 10 Jahren – ein bedeutsamer Moment für Kilchoman.

Die diesjährige Limited Edition des Kilchoman Loch Gorm reifte 10 Jahre in den feinsten Oloroso Sherry Butts, die persönlich von Kilchoman Gründer Anthony Wills selektiert wurden.

“10 years maturation in sherry casks has added an abundance of rich spices, dark fruit and barbecue sweetness to the light citrus and peaty character of Kilchoman.” Anthony Wills, Kilchoman Founder

Kilchoman – Loch Gorm 10 Jahre – Limited Edition 2025

46,0 % Vol. – 50 ppm Heavily Peated

10 Jahre Reifung in 100 % Oloroso Sherry Butts

Mindestens 10 Jahre reifte der Malt in den exklusivsten Oloroso Sherry Butts, die von der renommierten Bodega José y Miguel Martín stammen, von der auch Glenfarclas ihre berühmten Sherry-Fässer bezieht. Das jüngste Fass, in welchem der Loch Gorm 2025 reifte, ist 10 Jahre alt und somit der älteste Loch Gorm, den Kilchoman bisher veröffentlicht hat.

Gründer Anthony Wills wählte eine Kombination aus 23 Oloroso-Sherry-Butts aus. Erstaunliche 20 Fässer davon sind First Fill, 3 weitere Fässer Second Fill. Die erstbefüllten Oloroso Sherry Fässer bringen einen saftig-süßen und hochintensiven Fruchtcharakter von dunklen Früchten und reicher Würze hervor, die perfekt mit dem klassischen Kilchoman- Torfrauch und den charakteristischen Zitrusaromen harmonieren.

UVP: 94,90 €

Original Tasting Notes

Nose: Caramelised custard tart, freshly roasted coffee with notes of candied ginger.

Palate: Honey roasted figs, cloves and sticky toffee pudding with a suggestive smokiness evocative of barbecued bananas.

Finish: Lingering finish with a savoury undertone held together by a smoky and earthy influence.