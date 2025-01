TTB-Neuheiten: Kilchoman 13 Years Old, Kilchoman Loch Gorm 2025 Edition

Zwei interessante neue Funde auf der us-amerikanischen TTB-Datenbank dürfen wir Ihnen heute noch vor dem Wochenende zur Ansicht überlassen: Die Farm Distillery Kilchoman auf Islay hat zwei neue Abfüllungen im Talon, die wohl in absehbarer Zeit international auf den Markt kommen werden.

Beginnen wir mit dem Kilchoman 13 Years Old – ein Whisky, bei dem auf den Etiketten nichts über die Fasszusammensetzung zu erfahren ist, aber die Tasting Notes finden sich darauf, und von denen würden wir eine eher geringen Anteil an Sherryfässern vermuten. So sehen die Etiketten des mit 50% vol. Alkoholstärke in limitierter Auflage erscheinenden Kilchoman 13 Years Old:

Neuerscheinung Nummer 2 ist der Kilchoman Loch Gorm 2025 Edition, der ja an sich mit einer starken Präsenz von Sherryfässern abgefüllt wird – und auch hier geben die Tasting Notes Einblick in das, was man sich von ihm nach dem Erscheinen der Abfüllung, die ebenfalls eine Alkoholstärke von 50% aufweist, erwarten darf. Hier sind jedenfalls die Label dazu:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.