Eine Rarität von Islay jetzt bei HaWe Bremen: Kilchoman Unpeated Jubiläumsabfüllung (mit Datenblatt)

Ungetorfte Whiskys von Brennereien, die sonst ausschließlich getorfte Abfüllungen auf den Markt bringen, haben einen besonderen Reiz, kann man in ihnen doch Nuancen erkennen, die sonst hinter dem Torfrauch schwer zu entziffern sind. Und sie sind Kuriositäten und Raritäten, die das Zeug zum Sammlerstück haben.

So einen ungetorften Whisky bringen nun Kilchoman und HaWe Bremen anässlich des 50jährigen Jubiläums der Hanseatische Weinhandelsgesellschaft auf den Markt – und zwar exklusiv für Deutschland. Er stammt aus einem Oloroso Sherry Butt und ist mit 56,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt.

Alles darüber in der nachfolgenden Presseaussendung und dem Datenblatt als PDF, dem Sie auch die Tasting Notes entnehmen können.

UNPEATED Islay Malt – Unpeated Single Cask – Vintage 2012 100 % Oloroso Sherry Butt – 50 Jahre Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Finale Jubiläumsedition

Gemeinsam mit Kilchoman, Islay’s Farm Distillery, und anlässlich unseres 50. Jubiläums präsentieren wir eine echte Rarität für den deutschen Markt: ein Unpeated Kilchoman Sherry Single Cask. Islay’s unabhängie Farm Distillery, einzigartig mit ihrer 100% Islay Philosophie, bietet die seltene Gelegenheit, einen ungetorften, lang gereiften Kilchoman aus ihren wertvollen Unpeated-Beständen zu entdecken. Das exklusive Single Cask reifte 12 Jahre durchgängig im Oloroso Sherry Butt und wurde als Fassstärke mit 54,6 % ABV abgefüllt.

UVP: 160,00 €

Was macht dieses Einzelfass so besonders? Das Single Cask vereint alle Besonderheiten, die Kilchoman als Only Single Farm Single Malt einzigartig in Schottland machen und gehört in diesem Altersbereich als Unpeated Kilchoman zu den seltensten Fassbeständen der Brennerei:

Unpeated – rare unpeated single cask reserve

100% Oloroso Sherry Butt – Vollfassreifung

Kilchoman’s own Barley: 100% Islay Malt

Islay Single Cask from the very few unpeated casks – 12yo

100% Islay – From Barley to Bottle

Home to Scotland’s Only Single Farm Single Malt