Ein weiteres Live Tasting bietet Simple Sample an:

Am 14. Mai ist Tomatin und The Spirit Alchemist zu Gast. Sechs Abfüllungen der Highland-Destillery gilt es zu verkosten, das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt. Und wie gewohnt kann es natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Hier alle weiteren Infos, sowie wir sie von Simple Sample erhalten haben:

Tomatin Live Tasting – Simple Sample meets the Spirit Alchemist

Unser nächstes Live Tasting mit The Spirit Alchemist steht in den Startlöchern

Am 14.05.2025 um 20:00 Uhr geht es los, und wir freuen uns riesig auf diesen Abend.

Das Set beinhaltet 6x2cl Whisky und kommt für 29,90€ zu euch



Im 6x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

▪️ Tomatin 12 Jahre – Single Highland Malt Scotch Whisky full Sheery matured

▪️ Tomatin Sherry Collection – 10 Jahre Manzanilla Cask

▪️ Tomatin Italian Collection – 12 Jahre Amarone Edition

▪️ Tomatin Portuguese Collection – Port Cask

▪️ Cu Bocan Creation #6 ( Port & Rum Casks )

▪️ Cu Bocan 15 Jahre – Edition 2023





Das Tasting findet am 14.05.2025 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Das Set kommt für 29,90€ mit 6x2cl zu euch nach Hause.

Nicht vergessen – Unbedingt den 14.05.2025 – 20.00 Uhr vormerken



Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!