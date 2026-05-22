Whisky Battle #14 – Teuer vs. Günstig – Simple Sample Live Tasting

Am 15. Juli geht Simpel Sample bei ihrem Whisky Battle #14 wieder einer Frage nach, die Whisky-Connaisseure, -Liebhabende und -Genießende kennen und sich möglicherweise oft genug stellen: Sind teure Whiskys besser? Und ist ein Preisunterschied herauszuschmeckenden?

Es treten erneut sechs Whiskys in drei Runden in den Ring. Das Live Tasting findet 15. Juli auf Youtube und Facebook statt. Das Tasting-Set (6 x 2cl, 39,90 €) ist jetzt bereits bestellbar, der Versand erfolgt dann ab dem 17. Juni.

Mehr zum Whisky Battle #14 von und mit Simple Sample in der Aussendung der Veranstaltenden:

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Whisky Battle #14 – Teuer gegen Günstig am 15.07.2026

von und mit Simple Sample

Liebe Tasting-Fans,

mit Whisky Battle #14 bringt Simple Sample wieder ein Format zurück, das vor allem vom direkten Vergleich lebt: Teuer gegen Günstig.

Insgesamt treten sechs Whiskys in drei direkten Duellen gegeneinander an. Jeweils stehen sich zwei ähnliche Abfüllungen gegenüber – eine günstigere und eine deutlich teurere. Dieses Mal werden die Preise vorab allerdings nicht bekanntgegeben. Kein Preisanker, kein Hinweis auf die teurere Flasche, kein Name und kein Etikett: Im Glas zählt zunächst nur der persönliche Eindruck.

Genau das macht dieses Battle so spannend. Sobald Etikett, Preis und Erwartungshaltung wegfallen, verschiebt sich der Blick auf den Whisky. Dann geht es nicht darum, welche Flasche teurer ist, welche mehr Prestige hat oder welche Daten auf dem Papier stärker wirken, sondern ganz schlicht um Nase, Geschmack und Trinkfreude.

Bei der gemeinsamen Auflösung im Live-Tasting zeigt sich dann, ob der teurere Whisky den Aufpreis wirklich rechtfertigt – oder ob die günstigere Abfüllung im direkten Vergleich plötzlich näher dran ist, als man vorher gedacht hätte.

Set-Inhalt

6x2cl Whisky Battle Samples

3 direkte Duelle

teuer gegen günstig

komplett blind verkostet

keine Preise vorab bekanntgegeben

gemeinsame Auflösung im Live-Tasting

Format Whisky Battle #14 – Teuer gegen Günstig Termin 15.07.2026 um 20:00 Uhr Ort Live auf Facebook & YouTube Inhalt 6x2cl Samples Aufbau 3 direkte Duelle Besonderheit komplett blind, keine Preise vorab bekanntgegeben Preis 39,90 € Auslieferung ab 17.06.2026

Das Live-Tasting findet am 15.07.2026 um 20:00 Uhr statt und wird wie gewohnt live auf Facebook und YouTube übertragen. Natürlich kann das Tasting auch im Nachhinein jederzeit auf YouTube angeschaut werden.

Die Auslieferung der Sets erfolgt ab dem 17.06.2026, und kann bereits vorab bestellt werden. Das Set kostet 39,90 € für 6x2cl.

Möge der Bessere gewinnen.