Eine neue Whisky-Messe stellt heute Tobias Fleckner von Fleckners Finest Food. Am 26. und 27. Juni 2026 wird die Ruhrgebiets-Stadt Oberhausen temporär zu Whiskyhausen, und das sich nahe des dortigen Bahnhofs befindende Zentrum Altenberg wird für zwei Tage zu einem Wallfahrtsort für Genießer.

Alles rund um Whiskyhausen finden Sie auf der zugehörigen Website, sowie in der jetzt folgenden Aussendung, die wir aus Whiskyhausen erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskyhausen:

Neues Genuss-Event bringt „das Wasser des Lebens“ in die Industriekultur von Oberhausen

Am 26. und 27. Juni 2026 verwandelt sich das historische Zentrum Altenberg in einen Wallfahrtsort für Genießer. Unter dem Namen „Whiskyhausen“ initiiert Tobias Fleckner (Fleckners Finest Food) eine neue Whiskymesse, die fachliche Tiefe mit dem rauen Charme der ehemaligen Zinkfabrik verbindet.

Industrie-Charme trifft auf flüssiges Gold

Nach erfolgreichen, stilvollen Events in der Bernardus Kapelle hebt Tobias Fleckner sein Konzept auf die nächste Stufe. In der Schlosserei des Zentrum Altenberg wird Whisky in all seiner Vielfalt präsentiert. Viele renommierte Aussteller werden ihr Fachwissen und Hintergrundgeschichten zu seltenen Malts, Barrel-Aged und exklusive Limited Editions mit den Besuchern teilen.

Initiator Tobias Fleckner (links) und Kevin Kerndl vom Zentrum Altenberg

Foto: Carsten Wrede

„Wir möchten eine persönliche, familiäre Atmosphäre schaffen, in der Qualität und Leidenschaft im Vordergrund stehen“, so Initiator Tobias Fleckner. „Das Zentrum Altenberg ist mit seinem industriell geprägten Charakter, der perfekte Ort um etwas Neues entstehen zu lassen, zumal die zentrale Lage und Nähe zum Hauptbahnhof eine perfekte Anbindung garantieren.“

Ein Fest für alle Sinne: Der Genussmarkt

Whiskyhausen versteht sich nicht nur als Fachmesse, sondern als ganzheitliches Erlebnis. Während in der Schmiede und im Kino im Walzenlager fachkundige Tastings stattfinden, lädt der neu gestaltete Innenhof zum Verweilen ein:

Neben Whisky werden hochwertige Weine, Champagner, feine Schokoladen, Pralinen und herzhafte Relishes angeboten.

Streetfood-Stände und Live-Musik mit den Emscherspatzen oder der Band Tradproject sorgen für eine entspannte Stimmung.

Legere Sitzmöglichkeiten laden zum Netzwerken und Austausch unter Gleichgesinnten ein.

Besonderes Extra für Besucher

Das Erlebnis beginnt für die Gäste bereits am Eingang: Zu jedem Ticket gibt es vor Ort ein exklusives Tasting-Glas geschenkt. Damit können die Besucher direkt in die Welt der Aromen eintauchen.

Event: Whiskyhausen – by Fleckners Finest Food

Datum: Freitag, 26. Juni & Samstag, 27. Juni 2026

Ort: Zentrum Altenberg (Schlosserei, Schmiede, Walzenlager), Oberhausen

Highlights:

ca. 20 Aussteller, exklusives Tasting-Glas inklusive, Genussmarkt im Innenhof

Über Fleckners Finest Food:

Tobias Fleckner ist langjähriger Whiskykenner und Experte für hochwertige Lebensmittel. Mit seinen Events steht er für Transparenz, gehobenen Anspruch und die Vermittlung von Genusskultur im Ruhrgebiet.

Über die Emscherspatzen:

Die Emscherspatzen sind ein moderner Männer-Chor aus dem Ruhrgebiet, der für Gemeinschaft, Lebensfreude und ehrliche Musik steht. Entstanden aus einer spontanen Idee, hat sich die Gruppe in kurzer Zeit zu einer großen, bunten Chorgemeinschaft entwickelt, in der Menschen unterschiedlichster Hintergründe zusammenkommen.

Musikalisch bewegen sich die Emscherspatzen jenseits klassischer Chorklischees. Ihr Repertoire reicht von bekannten Pop- und Rocksongs bis hin zu überraschenden Arrangements, immer mit einem Augenzwinkern und viel Gefühl vorgetragen. Perfektion ist dabei zweitrangig, im Mittelpunkt stehen Emotion, Energie und das gemeinsame Erlebnis. Die Emscherspatzen sorgen stets für gute Stimmung und laden zum Mitsingen ein.

Die Band Tradproject spielt traditionelle irische Folkmusik.