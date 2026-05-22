Weinhaus Hilgering veröffentlicht Kilchoman Single Cask Bottling

Das Weinhaus Hilgering in Dortmund besteht seit 1891 und wird heute in der 4. Generation betrieben. Seit über 25 Jahren bildet Whisky die zweite starke Säule des Familienbetriebes. Auf Islay bei der Farm-Destillerie Kilchoman wählte das Weinhaus für seine eigene Abfüllung ein Rum Cask von der Insel Martinique aus, in dem der Malt Whisky der Brennerei seit Juli 2018 reifte. Am 17.03.2026 fassstark mit 54,8 % Vol. abgefüllt, sind die 203 Flaschen, die dem Fass 18/729 entnommen werden konnten, nun in Hilgering’s Whisky Welt erhältlich.

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Kilchoman 2018–2026 Single Cask – Rum Cask Matured (Martinique) – Weinhaus Hilgering Exclusive

Diese Single Cask Abfüllung von der Islay stammt aus der unabhängigen Farm-Distillerie Kilchoman und verbindet deren charakteristisch intensiv getorften Hausstil mit einer eher selten anzutreffenden Reifung in einem Rum Cask aus Martinique.

Destilliert am 17.07.2018 und am 17.03.2026 abgefüllt, reifte der Whisky knapp acht Jahre in Fass Nr. 18/729. Die Abfüllung erfolgte in natürlicher Fassstärke mit 54,8 % Vol. und ist auf 203 einzeln nummerierte Flaschen limitiert. Es handelt sich um ein exklusiv für das Weinhaus Hilgering selektiertes Einzelfass.

Kilchoman zählt zu den konsequentesten Farm-Distillerien Schottlands: Vom eigenen Gerstenanbau über das traditionelle Floor Malting bis hin zur Destillation und Abfüllung findet der gesamte Produktionsprozess auf Islay statt. Der Einsatz inseleigenen Torfs sowie die kompromisslose handwerkliche Ausrichtung prägen den markanten, rauchig-maritim geprägten Hausstil.

Im vorliegenden Single Cask trifft dieser klassische Islay-Charakter auf die feingliedrige, frisch-fruchtige und leicht florale Aromatik eines Martinique-Rumfasses, destilliert aus frischem Zuckerrohrsaft (Rhum Agricole). Diese Fassart bringt eine elegante, tropisch-exotische Frische sowie eine subtile pflanzliche Würze in das Gesamtprofil ein.

In der Nase und am Gaumen verbinden sich torfiger Rauch und maritime Würze mit Noten von reifer exotischer Frucht, Zitruszesten, Vanille und fein eingebundener Eiche. Die Fassstärke trägt die Intensität, während das Rumfass zusätzliche aromatische Spannung und eine präzise, fast mineralisch wirkende Fruchtnuance einbringt.

Eine Einzelfassabfüllung, die exemplarisch zeigt, wie Kilchoman durch gezielte Fassselektionen sein charakteristisches Islay-Profil erweitert, ohne dessen Herkunft und Klarheit zu verwässern.

Exklusiv erhältlich in Hilgering’s Whisky Welt.

Preis: 99,90 € / Flasche (entspricht 142,71 €/L)

Weinhaus Hilgering

Westenhellweg 114, 44137 Dortmund

info@weinhaus-hilgering.de