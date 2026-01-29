Peter Wills und Brand Ambassador Emma McHarrie von Kilchoman gehen wieder auf Tour durch Europa und vor allem durch Deutschland – und auch 2026 sind die Stopps der Tour in Deutschland großartige Gelegenheiten, mehr über die Islay-Brennerei und ihre Abfüllungen zu erfahren. Untenstehend finden Sie eine Liste der Stopps zwischen 9. und 16. März – und Infos zur diesjährigen Tourabfüllung, die es exklusiv nur zu diesen Terminen zu kaufen gibt. 2026 ist es ein Kilchoman aus einem Mezcal Cask.

Hier also alle Infos und Anmeldemöglichkeiten:

Die Kilchoman European Tour 2026 – alle Stopps in Deutschland und Infos über die Tour Edition

Auch in diesem Jahr geht die beliebte Islay Destillerie Kilchoman auf European Tour und legt dabei wieder einige Stopps in Deutschland ein. Peter Wills und Brand Ambassador Emma McHarrie werden die diesjährige Kilchoman Tour mit Ihrem berühmten Kilchoman Land Rover begleiten und während der kompletten Tour vor Ort sein – zwischen dem 09. März – 16. März werden die beiden an verschiedenen Veranstaltungsorten in Deutschland anzutreffen sein. Freuen Sie sich auf einen spannenden Austausch und persönliche Eindrücke direkt aus der Whisky-Insel Islay! Tickets und weitere wichtige Informationen zu den Tour-Tagen finden Sie auf der jeweiligen Homepage der teilnehmenden Shops.

Kilchoman European Tour 2026 – Mezcal Cask Tour Edition

Anlässlich des Events dürfen wir uns auf eine spannende und limitierte Mezcal Cask Tour Edition freuen, die ausschließlich bei den Tour-Partnern erhältlich sein wird. Wir laden alle herzlich ein, Islay’s Farm Destillerie kennenzulernen, die Tour Edition sowie weitere spannende Kilchoman Whiskys zu probieren und interessante Gespräche zu führen.

Termine & Orte:

09 März 2026: Hotel & Bar Behrens, Haldensleben

10 März 2026: TARA Spirits, Munich

11 März 2026: PJ’s Whiskyshop, Völklingen

12 März 2026: Landhaus Rhönblick, Steinau Petersburg

13 März 2026: Gourmétage, Leipzig

13 März 2026: No. 2 Die Altstadtkneipe, Delitzsch (Tasting Abend)

14 März 2026: Flickenschild, Itzehoe

15 März 2026: Whisk(e)y and More, Spaden

16 März 2026: Schlüter’s Geniessertreff, Wülfrath