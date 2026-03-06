Die Kilchoman European Tour 2026 beginnt jetzt – Infos zu den Stopps in Deutschland und der Tour Edition

Im Januar haben wir die Kilchoman Tour bereits erstmals angekündigt, aber jetzt, so knapp vor dem Start, ist sicherlich ein kleiner Reminder an sie angebracht: Mit 9. März touren Peter Wills und Brand Ambassador Emma McHarrie mit dem legendären Land Rover durch Deutschland und stellen auf insgesamt 9 Stationen ihre Abfüllungen vor, darunter natürlich auch die exklusive Tour Edition.

Wenn Sie dabei sein wollen, finden Sie hier noch einmal alle Infos:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Kilchoman European Tour 2026 – alle Stopps in Deutschland und Infos über die Tour Edition

In ein paar Tagen ist es soweit: Die beliebte Islay Destillerie Kilchoman geht auf European Tour in Deutschland und legt dabei wieder einige Stopps ein. Peter Wills und Brand Ambassador Emma McHarrie werden die diesjährige Kilchoman Tour mit Ihrem berühmten Kilchoman Land Rover begleiten und während der kompletten Tour vor Ort sein – zwischen dem 09. März – 16. März werden die beiden an verschiedenen Veranstaltungsorten in Deutschland anzutreffen sein. Freuen Sie sich auf einen spannenden Austausch und persönliche Eindrücke direkt aus der Whisky-Insel Islay!

Tickets und weitere wichtige Informationen zu den Tour-Tagen finden Sie auf der jeweiligen Homepage der teilnehmenden Shops. Vereinzelt gibt es noch Karten, so zum Beispiel am 11. und 15. März – aber auch eine Nachfrage bei den anderen Stopps könnte sich noch durchaus lohnen!

Termine & Orte:

09 März 2026: Hotel & Bar Behrens, Haldensleben

10 März 2026: TARA Spirits, Munich

11 März 2026: PJ’s Whiskyshop, Völklingen – noch Plätze frei!

12 März 2026: Landhaus Rhönblick, Steinau Petersberg

13 März 2026: Gourmétage, Leipzig

13 März 2026: No. 2 Die Altstadtkneipe, Delitzsch (Tasting Abend)

14 März 2026: Flickenschild, Itzehoe

15 März 2026: Whisk(e)y and More, Spaden – noch Plätze frei!

16 März 2026: Schlüter’s Geniessertreff, Wülfrath – noch Plätze frei!

Kilchoman European Tour 2026 – Mezcal Cask Tour Edition

Anlässlich des Events dürfen wir uns auf eine spannende und limitierte Mezcal Cask Tour Edition freuen, die ausschließlich bei den Tour-Partnern erhältlich sein wird. Wir laden alle herzlich ein, Islay’s Farm Destillerie kennenzulernen, die Tour Edition sowie weitere spannende Kilchoman Whiskys zu probieren und interessante Gespräche zu führen.