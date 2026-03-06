Ab heute ist wieder Messezeit in Erfurt – die Tarona hat ihre Pforten geöffnet. Auch Tilo Schnabel aka The Caskhound ist dort vertreten, und bringt neben einem 18 Jahre alten Blended Malt aus der Serie „TILO’S FAIR(Y) TALES“ auch einen knackig rauchigen Finglassie Vintage 2019 mit.

Mehr über die beiden Bottlings, die Sie bei der Messe erstehen können, lesen Sie hier:

Sherry’n’Smoke im Kaisersaal: THE CASKHOUND mit neuen Messe-Highlights auf der TARONA

Ein Wochenende, ein historischer Saal und sehr viel guter Whisky: Anfang März ist in Erfurt wieder TARONA-Zeit! Vom 6. bis 8. März 2026 verwandelt sich der Kaisersaal erneut in ein flüssiges Paralleluniversum für alle Freunde des „Wassers des Lebens“.

Zwischen zahlreichen Ausstellern, über tausend Drams und begeisterten Genießern ist natürlich auch THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel mit seinem Team zu finden. Und wer den quirligen Wahlschwaben kennt, weiß: Wenn der mit viel Leidenschaft seine Drams kredenzt und über Whisky spricht, wird’s selten leise, manchmal nerdig … und immer äußerst unterhaltsam.

Mit im Gepäck hat Tilo eine Auswahl aktueller Bottlings und spannender Einzelfassabfüllungen – sowie zwei exklusive Highlights, die ausschließlich auf Messen erhältlich sind. Allen voran begeistert „AMBER SMOKE“, ein 18 Jahre alter Blended Malt aus der Reihe „TILO’S FAIR(Y) TALES“. Der Dram sorgt bereits seit mehreren Messen mit seiner schmackhaften Kombination aus Rauch und Sherry für Aufsehen – und das zu einem extrem fairen Preis von 100 Euro pro 0,7-Liter-Flasche.

Daneben rückt mit einem ebenfalls rauchverwöhnten, knapp sechsjährigen FINGLASSIE Tilos neuer MESSE-KNÜLLER ins Rampenlicht. Der kraftvolle Lowlander aus der Inchdairnie Distillery teilt mit satten 59,1 % Vol. und würzigem Campfire Punch zunächst ordentlich aus – und verwöhnt anschließend mit samtigen Sherrynoten dank eines zweijährigen Finishs im Refill PX-Octave. Für sein Alter wirkt der Dram erstaunlich erwachsen: Torfrauch und PX-Finish greifen hier perfekt ineinander – wie Lagerfeuer mit Schokolade, Gewürzen und Trockenfrüchten. Macht definitiv Lust auf den nächsten Schluck – und ist mit 55 Euro pro 0,7-Liter-Flasche fast schon gefährlich verlockend!

Ehrliche Whiskys mit bemerkenswert starkem Preis-Genuss-Verhältnis – das ist Tilos Rezept. Damit rockt die Whiskyspürnase nicht nur den Erfurter Kaisersaal, sondern auch die Herzen und Gaumen der anwesenden Whiskyfreunde.

TARONA Erfurt –Messe-Knüller: Finglassie 2019

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Heavily Peated Release

5 Jahre alt (Distilled: 18/12/2019

Bottled: 29/10/2025)

59,1 % Vol.

Ex-Bourbon Cask Matured + Finished for 712 days in a 2 nd Fill PX Sherry Octave

Non Chillfiltered

Natural Color

Cask Strength

Messepreis für 0,7 l: 55,00 Euro

Ein kräftiger, rauchiger Dram mit Lagerfeuer-Torf statt medizinischem Islay-Rauch. In der Nase verbinden sich PX-typische Süße von Rosinen, Datteln und dunkler Schokolade mit Honig, etwas Kandis sowie fruchtigen Noten von Cranberry, Apfel und einem frischen Hauch Zitronenschale. Am Gaumen zeigt er sich ölig und intensiv: Rauch, Glut und BBQ-Noten treffen auf dunkle Früchte, schokoladige Süße und leicht nussige Anklänge, begleitet von würzigen Akzenten wie Zimt, Nelke und schwarzem Pfeffer. Der Abgang ist überraschend lang, rauchig und leicht aschig, mit trockener Eichenwürze, langsam ausklingender Honigsüße sowie einem Hauch Zimt und Pfeffer.

Fazit: Für knapp sechs Jahre ist er frech, laut, rauchig – aber verdammt charmant!

