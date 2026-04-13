Neu bei Kirsch Import: Viermal Best Dram und Emperor’s Way Frederick II

Bereits heute stellt Kirsch Import seine Whisky-Neuheiten der Woche vor. Dies sind, neben dem heute Vormittag bereits vorgestellten Nikka Frontier, noch vier neue Bottlings von Best Dram sowie der neue Emperor’s Way der Hercynian Distilling Co..

Hier alles Infos und näheren Details:

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Speckiger Rauch oder lieber saftig-süße Früchte?

Best Dram serviert Abwechslung

Von letzter Torfreserve bis Rauchzeichen aus der aufstrebenden Brennerei: Der Whisky-Druide zieht vier Neuheiten aus seiner Trickkiste – wie immer aus unverfälschter und fassstarker Abfüllung.

Sein Finglassie 2019/2026 entstammt dem rauchigen Zweig der 2014 gestarteten InchDairnie Distillery. Der ungewöhnliche Lowlander kombiniert speckigen Rauch mit kräftigem Rotweineinfluss und ist seinem Alter damit geschmacklich weit voraus.



Die rauchigen Zeiten der Glenturret Distillery sind Geschichte. Der Ruadh Maor 2014/2026? Eines der verbleibenden Fässer mit Torfwhisky der kleinen Brennerei. Im Oloroso Hogshead gereift, verbindet er aschigen Torfrauch mit nussiger Süße.



Freunde der Diageo Distillers Edition von Caol Ila werden diesen Whisky lieben: Der Caol Ila 2013/2026 reifte zwölf Jahre lang im Moscatel Sherry Hogshead – für einen Mix aus maritimer Torffülle, Waldhonig und Kräutern.



Im seltenen Château Margaux Red Wine Barrique gereift, entwickelt sich der Linkwood 2008/2026 zu einem saftig-süßen Fruchtkorb aus Trauben, Pfirsich und Apfel, der angenehm trocken ausklingt.

Finglassie 2019/2026 – Rioja Wine Barriques – Peated

Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre

Dest.: 27/05/2019

Abgef.: 14/01/2026

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Rioja Barriques

Fassnr.: 79 & 80

595 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ruadh Maor 2014/2026 – Oloroso Sherry Hogshead – Peated

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 30/09/2014

Abgef.: 14/01/2026

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 69

337 Flaschen

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 2013/2026 – Moscatel Hogshead – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 25/04/2013

Abgef.: 13/01/2026

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Moscatel Sherry Hogshead

Fassnr.: 309443

264 Flaschen

56,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2008/2026 – Château Margaux Red Wine Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 03/11/2008

Abgef.: 14/01/2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Château Margaux Red Wine Barrique

Fassnr.: 306489

268 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Royaler Rauchgenuss:

Emperor’s Way Frederick II aus Weinfässern

Schon gewusst? Einst zogen royale Führungspersönlichkeiten auf dem Kaiserweg durch den Harz. Ihnen zu Ehren füllt die Hercynian Distilling Co. ihren Single Malt kräftig rauchig und mit feiner Fruchtnote ab. Whiskys der Reihe Emperor’s Way entstehen zu 100 Prozent aus lokaler Gerste, die über niedersächsischem Torf auf bis zu 35 ppm gedarrt wird.

Friedrich II, Kaiser des römisch-deutschen Reiches, wurde im nördlichen Mittelitalien geboren und verstarb auf Sizilien. Für die Reifung des nach ihm benannten Emperor’s Way Frederick II kamen daher Amarone Hogsheads und Marsala Casks zum Einsatz.



Das Ergebnis? Torfrauch trifft auf Fruchtnoten von frischen Kirschen, Zwetschgen, Trauben und Orangenzesten, Dörrobst, dunkle Schokolade, milde Kaffeenoten und „sticky toffee“.



Auf das Datum der Kaiserkrönung im Jahr 1220 abgestimmt, ist der Single Malt auf 1.220 Flaschen limitiert.

Emperor’s Way Frederick II – Holy Roman Emperor

The Peated Hercynian Single Malt Whisky

Dest.: 2016-2018

Abgef.: 2026

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: Amarone Hogsheads, Marsala Casks (Finish)

1.220 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert