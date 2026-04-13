Neu bei Kirsch Import: Viermal Best Dram und Emperor’s Way Frederick II

Bereits heute stellt Kirsch Import seine Whisky-Neuheiten der Woche vor. Dies sind, neben dem heute Vormittag bereits vorgestellten Nikka Frontier, noch vier neue Bottlings von Best Dram sowie der neue Emperor’s Way der Hercynian Distilling Co..
Hier alles Infos und näheren Details:
|Presseartikel
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Speckiger Rauch oder lieber saftig-süße Früchte?
Best Dram serviert Abwechslung
Von letzter Torfreserve bis Rauchzeichen aus der aufstrebenden Brennerei: Der Whisky-Druide zieht vier Neuheiten aus seiner Trickkiste – wie immer aus unverfälschter und fassstarker Abfüllung.
Sein Finglassie 2019/2026 entstammt dem rauchigen Zweig der 2014 gestarteten InchDairnie Distillery. Der ungewöhnliche Lowlander kombiniert speckigen Rauch mit kräftigem Rotweineinfluss und ist seinem Alter damit geschmacklich weit voraus.
Die rauchigen Zeiten der Glenturret Distillery sind Geschichte. Der Ruadh Maor 2014/2026? Eines der verbleibenden Fässer mit Torfwhisky der kleinen Brennerei. Im Oloroso Hogshead gereift, verbindet er aschigen Torfrauch mit nussiger Süße.
Freunde der Diageo Distillers Edition von Caol Ila werden diesen Whisky lieben: Der Caol Ila 2013/2026 reifte zwölf Jahre lang im Moscatel Sherry Hogshead – für einen Mix aus maritimer Torffülle, Waldhonig und Kräutern.
Im seltenen Château Margaux Red Wine Barrique gereift, entwickelt sich der Linkwood 2008/2026 zu einem saftig-süßen Fruchtkorb aus Trauben, Pfirsich und Apfel, der angenehm trocken ausklingt.
Finglassie 2019/2026 – Rioja Wine Barriques – Peated
Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky
6 Jahre
Dest.: 27/05/2019
Abgef.: 14/01/2026
Herkunft: Schottland, Lowlands
Fasstyp: First Fill Rioja Barriques
Fassnr.: 79 & 80
595 Flaschen
54,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Ruadh Maor 2014/2026 – Oloroso Sherry Hogshead – Peated
Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 30/09/2014
Abgef.: 14/01/2026
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead
Fassnr.: 69
337 Flaschen
56,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 2013/2026 – Moscatel Hogshead – Peated
Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 25/04/2013
Abgef.: 13/01/2026
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Moscatel Sherry Hogshead
Fassnr.: 309443
264 Flaschen
56,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Linkwood 2008/2026 – Château Margaux Red Wine Barrique
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
17 Jahre
Dest.: 03/11/2008
Abgef.: 14/01/2026
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Château Margaux Red Wine Barrique
Fassnr.: 306489
268 Flaschen
55,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Royaler Rauchgenuss:
Emperor’s Way Frederick II aus Weinfässern
Schon gewusst? Einst zogen royale Führungspersönlichkeiten auf dem Kaiserweg durch den Harz. Ihnen zu Ehren füllt die Hercynian Distilling Co. ihren Single Malt kräftig rauchig und mit feiner Fruchtnote ab. Whiskys der Reihe Emperor’s Way entstehen zu 100 Prozent aus lokaler Gerste, die über niedersächsischem Torf auf bis zu 35 ppm gedarrt wird.
Friedrich II, Kaiser des römisch-deutschen Reiches, wurde im nördlichen Mittelitalien geboren und verstarb auf Sizilien. Für die Reifung des nach ihm benannten Emperor’s Way Frederick II kamen daher Amarone Hogsheads und Marsala Casks zum Einsatz.
Das Ergebnis? Torfrauch trifft auf Fruchtnoten von frischen Kirschen, Zwetschgen, Trauben und Orangenzesten, Dörrobst, dunkle Schokolade, milde Kaffeenoten und „sticky toffee“.
Auf das Datum der Kaiserkrönung im Jahr 1220 abgestimmt, ist der Single Malt auf 1.220 Flaschen limitiert.
Emperor’s Way Frederick II – Holy Roman Emperor
The Peated Hercynian Single Malt Whisky
Dest.: 2016-2018
Abgef.: 2026
Herkunft: Deutschland
Fasstyp: Amarone Hogsheads, Marsala Casks (Finish)
1.220 Flaschen (insgesamt)
57,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert